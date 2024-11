Premiérové filmy v Masarykově kulturním domě

Od jara, kdy město investovalo 13 milionů korun do nové techniky v Masarykově kulturním domě, získal zdejší divadelní sál další rozměr. Slouží jako velmi kvalitně ozvučený kinosál. Přitom se na program úspěšně daří zařazovat i premiérové filmy.

„Město investovalo do ozvučení a další potřebné techniky v Masarykově kulturním domě letos 13 milionů korun. Promítlo se to do návštěvnosti i do počtu představení. Mělničané mají možnost shlédnout i filmy, které zároveň běží v multikinech za přijatelnou cenu a s velmi kvalitním zvukem i obrazem,“ uvedl starosta města Tomáš Martinec. Ten připomněl, že nejúspěšnějšími promítanými filmy byly zejména „Vlny“ a snímek „Tancuj Matyldo“. „Film Vlny MEKUC zařadil dokonce opakovaně, aby vyhověl zájmu diváků, kteří sál napoprvé vyprodali,“ dodává místostarosta s odpovědností za kulturu Petr Kowanda.

Mělnické kulturní centrum uvedlo v divadelním sále Masarykova kulturního domu od investice města celkem už 32 filmových představení, které shlédlo zhruba 1700 diváků. Filmům jsou věnované čtvrtky a v neděli se obvykle promítají pohádky. V průběhu léta se promítání filmů (podobně jako většina kulturního programu) přesunulo mimo MKD do letního kina, které bylo přístupné zdarma, a navštívily ho další stovky Mělničanů. Mezi promítanými filmy v MKD jsou i filmové novinky, jako například zmiňované „Vlny“ nebo „Tady Havel, slyšíte mě“, „Django“, „Amerikánka“, „Tlapková patrola ve filmu“, „Club Zero“, „Bratři“, „A máme, co jsme chtěli“, „Prázdniny s Broučkem“ a „Daaaaaalí!“.

Vstupné na jednotlivá představení je 110 až 130 korun, přičemž souběžně v multikinech diváci zaplatí často i dvojnásobek. „Například film Amerikánka, který uvidí diváci v říjnu na Mělníku za 130 korun, se současně promítá v pražském Černém Mostě za 235 korun nebo v Letňanech za 275 korun. Podobné je to i s filmem Vlny. Ten měl nedávno premiéru v pražských multikinech a my ho promítáme za vstupné o sto korun nižším,“ uvádí příklad ředitel MEKUC Pavel Dvořák.

„Podařilo se doplnit program MEKUC o další typ pořadů. Dosud se tam odehrávaly koncerty, divadelní představení, přednášky nebo výstavy. Rozšíření repertoáru o filmy je jednoznačně přínosem a znamená lepší využití stávajících prostor. Kino nijak nenarušilo další program, promítá se ve volných termínech, kdy by byl sál nevyužitý. Nové ozvučení přitom ocení i diváci například na koncertech,“ rekapituluje Petr Kowanda.