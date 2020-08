Před mělnickým barem Díra to rozbalí slánská kapela

„Když se žák stane lepší než učitel, nezbývá než s ním založit kapelu. Když chcete maximální svobodu, ale zároveň i interakci a milujete zvuk kapely (a chcete se vejít do osobního auta), pak hrajete v triu. Pokud hudbu berete víc srdcem než rozumem, skončíte u blues. Na tom stojí The Bladderstones: kapela, která vychází z blues, aby se do něj zase vrátila.“

To o sobě tvrdí parta skvělých muzikantů, kteří se představí na pátečním hudebním setkání Blues před Dírou v mělnickém podloubí. Jedná se o blues crossoverové power trio, které hledá tradici a osobní příběh bluesové hudby v současnosti. V roce 2014 vydali CD Bored of Love, v roce 2015 zvítězili v mezinárodní bluesové soutěži Blues aperitiv a do roku 2016 vstupují s novým hráčem na bicí. V roce 2016 získali ocenění Bluesovej ankety 2016 „Nejlepší počin na české bluesové scéně v roce 2015“, kterou uděluje BLUESMUSIC.SK, člen Evropské bluesové unie „European Blues Union“ a světové nadace „The Blues Foundation“. V roce 2017 vydává druhé autorské album Without Cover u labelu Indies Happy Trails. V poslední době kapela navázala pravidelnou spolupráci se zahraničními interprety, se kterými 4 do roka vyjíždí na turné po České republice – Will Wilde (UK), Elles Bailey (UK), Troy Redfern (UK), Dom Martin (IE) atd.

A kdo jsou tito muzikanti….

Tomáš Frolík (kytara, zpěv) — jeden z nejtalentovanějších hráčů své generace, stipendista na London Center of Contemporary Music. Absolvoval řadu masterclass lekcí, zejména pod vedením Robbena Forda či Marcuse Millera. Tomáš od roku 2018 usilovně pracuje na dalších svých autorských projektech. V roce 2019 byl pozván do nového projektu sestaveném Honzou Holečkem a Vladimírem „Gumou“ Kulhánkem – Livin´ Free. Spolu s Michalem Němcem (Jablkoň) sestavil nový autorský projekt Krajina Ró. Na scéně se dále objevuje s kapelami Charlie Slavik Revue, Tonny Blues Band atd. Johnny Judl (baskytara, zpěv) — je původně vystudovaný fagotista ( Pražská konzervatoř ), člen legendární Jablkoně s kterou natočil 11 CD, 1 DVD a absolvoval vystoupení různě po světě (Evropa, USA, Afrika ), studiově i koncertně spolupracoval s Už jsme doma, Ester Kočičkovou, Sestrami Steinovými, PPU atd. Má absolutní neposluch. A Michael Nosek (bicí, zpěv) — vystudoval hru na bicí nástroje na KJJ a Jazzovou interpretaci na JAMU. Stylově je velmi všestranný a působí nebo působil ve skupinách Personal Highway, Beata Hlavenková, eggnoise, Jana Lota, Maraca, Mario Bihari atd. S Michalem kapela získala zase větší váhu, neboť je pro ní nemalým příNoskem.

Co k tomu ještě dodat. Prostě 14. srpna od 19.30 nás zase čeká skvělý večer plný muziky!!