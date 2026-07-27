Pražská brána se dočasně uzavře. Důvodem je stavba lešení kvůli opravě fasády
Oblíbená historická památka na Mělníku bude na krátkou dobu nepřístupná. Pražská brána se dočasně uzavře kvůli montáži lešení, které je nezbytné pro plánovanou opravu její fasády. Samotná uzavírka potrvá pouze po dobu stavebních prací spojených se stavbou lešení.
Následně začne obnova vnější části památky, jejímž cílem je zachovat Pražskou bránu v dobrém technickém stavu a přispět k ochraně jedné z nejvýznamnějších historických dominant města.
Město zároveň ujišťuje, že se nejedná o dlouhodobé uzavření. Jakmile bude lešení postaveno a práce budou pokračovat podle plánu, měla by být situace pro návštěvníky co nejméně omezující.
Obyvatelé i návštěvníci Mělníka by proto měli v nejbližších dnech počítat s dočasným omezením průchodu v okolí Pražské brány a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti staveniště. O dalším průběhu oprav bude město průběžně informovat.
Fotografie převzato: www.melnik.info.cz