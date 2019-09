Prázdniny končí…. A tak je třeba se rozloučit!

Ano, je to tak. Dva měsíce uběhly jako voda a máme tu opět nový školní rok. Avšak určitě zbudou krásné vzpomínky na skvělé zážitky, které letošní léto přineslo. A tak je třeba se s ním rozloučit pěkně zvesela. Proto přinášíme pár tipů kam se třeba podívat a skvěle se pobavit. A potom…. Hurá do školy!

KOSTELEC NAD LABEM

Loučení s prázdninami s hasiči

Prázdniny utekly jako voda a opět je zde nový školní rok. Zdejší Sbor dobrovolných hasičů opět připravil pro školáky, ale i předškoláky zábavné odpoledne pod názvem „Ahóóój prázdniny!“. V sobotu 31. srpna od 13.30 na Komenského náměstí – jak symbolické – se uskuteční bohatý program. Všichni si budou moci zblízka prohlédnou hasičskou techniku, připraveny budou zábavné soutěže a jaká by to byla s hasiči kdyby chyběla pěnová show. Samozřejmě chybět nebude ani bohaté občerstvení. Určitě se tak všichni vesele rozloučí s prázdninami…

KRALUPY NAD VLTAVOU

Sbohem prázdniny…

A je to tady. Čas her, cestování a poznávání různých dobrodružství pomalu končí a škola volá! Tak je namístě se s nimi rozloučit. A to samozřejmě vesele. Takže poslední srpnovou sobotu, 31.8. se od 10 do 13 hodin místní sokoliště zaplní školáky pro něž je připraveno spousta zábavy. Kromě skákacího hradu, autíček a malování na obličej je zde čekají sportovní soutěže či různé hry. Zhlédnout mohou ukázky práce hasičů a obdivovat zdatnost zdejších sportovců. Samozřejmě chybět nebude něco dobrého na zub. A pakliže nebude počasí tomu nakloněno, nic se neděje, je připravena i „mokrá varianta“ v areálu ZŠ Komenského.

ROUDNICE NAD LABEM

Pestrým programem se rozloučí s prázdninami

V areálu Parku Josefa Hory se uskuteční zábavné nedělní odpoledne na němž se děti rozloučí s letošními prázdninami. Čeká je celá řada soutěží o zajímavé ceny, adrenalinové atrakce či originální koupání v pěně. Zejména kluky zaujme výstava vojenské historické techniky, svojí zdatnost a připravenost předvedou složky IZS a zhlédnout bude možno i ukázky náročné práce záchranářských psů. Chybět samozřejmě nebude skvělé občerstvení.

MĚLNÍK

Hurá do škol(k)y

Rodinné centrum Chloumek pořádá pro školáky, ale i předškoláky společnou akci při níž se jak rozloučí s prázdninami, tak i přivítají ten nový školní rok. V neděli 1. září od 15 hodin si tak projdou chloumeckým lesem po skupinkách a budou řešit nejrůznější úkoly související se škol(k)ou. Kromě toho se mohou kromě zábavy, napětí, občerstvení v podobě výborných toustů a dalších dobrot a cen těšit také na jízdu vláčkem. Akce je vhodná především pro školkové a školní děti, ale na své si přijdou s pomocí rodičů i ti nejmenší.

NELAHOZEVES

Nebude chybět ani divadlo

Komunitní spolek Lešenský sad zve všechny školáky i s jejich rodinnými příslušníky vychutnat si finále letošních prázdnin do Višňovky. Mimo jiné je pro ně připraveno neobyčejné představení, jenž je k vidění pouze jednou do roka v celé naší zemi! DS Scéna Kralupy zahraje přímo v trávě pod širým nebem představení „Teatro Tyrátjátro“, ve kterém uvidí věci nevídané a uslyší věci neslýchané. To si nesmí nikdo nechat ujít! A to od 17 hodin. Takže stačí si vzít třeba i něco dobrého k jídlu a pití na společný oheň či stůl a přijít. Bude to stát za to…

TUHAŇ

Sbohem prázdniny na rybách

V takovém nějakém duchu proběhne sobota 31. srpna. Od desáté hodiny v areálu Myslivecké chaty v Červených Pískách je připraveno na pro školáky i předškoláky zábavné odpoledne. Na všechny čeká plno zajímavých soutěžních úkolů o neméně zajímavé ceny. No a samozřejmě občerstvení s pestrým výběrem různých dobrot. A navečer si přijdou všichni ti, kteří s oblibou sedí s pruty na břehu a čekají až jím zabere… Uskuteční se totiž Noční rybářské závody na Kačáku. V 19 hodin zde proběhne prezentace účastníků, kteří se následně posadí na břeh budou celou noc čekat na vydatný úlovek. Ten se vyhodnotí v osm hodin ráno a vítěz obdrží celou kýtu vepřového. A tak „Petrův zdar“ a potom „hurá do školy“……

ZLONČICE

Přijďte na Zlončické veselí

Hřiště za místní Staročeskou hospodou ožije v sobotu 31. srpna čilým ruchem. V půl desáté bude zahájen turnaj v nohejbalu. Na návsi pro změnu odstartují běžecké závody. Nejprve ti nejmladší poběží běh kolem návsi a v pravé poledne se vydají na start Běhu Zlončickou roklí dospělí závodníci. Kromě sportovního klání bude i doprovodný program zejména pro děti, kteří se tak rozloučí s prázdninami. Čeká na ně kromě oblíbeného malování na obličej i řada atrakcí v podobě skluzavky či skákacího hradu, a chybět nebude ani pohádkové představení. Pro všechny bude připravena řada stánků s různým zbožím a nezbytným občerstvením. Celá slavnost vyvrcholí taneční zábavou ve Staročeské hospodě či za příznivého počasí přímo pod kaštany za touto hospůdkou.

BŘEZINĚVES

„BřeziněFest“ již potřetí ….

A to letos již v sobotu 31. srpna kdy se zde uskuteční 3 ročník celodenního rodinného festivalu „BřeziněFest 2019“. Vše začne v parku sv. Jana Nepomuckého úderem třinácté hodiny kdy zde bude na návštěvníky čekat bohatý program. Pro děti je připravena lezecká stěna, skákací hrad a další atrakce. Mužskou část jistě zaujme výstava motocyklů Halley Davidson a všichni se pobaví při finále soutěže „Březiněves má talent“. Samozřejmě opět nebudou chybět muzikanti. Vedle vystoupení skupiny Bombarďák, to bude Tereza Mašková či kapela Portless Hlavní hudební hvězdou bude jistě Karel Kahovec & The Beatovens, Po celý den bude k dispozici bohaté občerstvení v podobě skvělých lahůdek a dobrého pití.

LIBKOVICE POD ŘÍPEM

Zábavné odpoledne plné soutěží

I pod památnou horou se budou loučit s letošními prázdninami. Na zdejším hřišti se totiž v sobotu 31. srpna od 13 hodin odehraje celá řada soutěží nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Nebude však chybět ani populární malování na obličej a atrakce v podobě vodního zorbingu. Pohodové a přátelské posezení bude provázet reprodukovaná hudba a pro všechny je připraveno bohaté občerstvení.

mar