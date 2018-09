Pravda a lež o spalovně v Horních Počaplech

,,Ze studie, kterou objednal Středočeský kraj vyplývá, že kapacity překládacích stanic na shromažďování komunálního odpadu z celého Středočeského kraje, celkem 19 stanic, jsou koncipovány na 370 tis. tun, tedy více, než byla veřejnosti předkládána kapacita ZEVO v Dokumentaci EIA od firmy ČEZ. Dokonce se počítá při zapojení ostatních původců odpadu s kapacitou 430 tis. tun, tedy o 100 tis. tun více, než bylo uvedeno v EIA. Jediným funkčním místem pro vykládku kontejnerů s nosností kolem 20 tun je areál Českých přístavů a.s. na Mělníku, kde by se kontejnery vyložily a byly přepravovány nákladními vozidly do Horních Počapel,“ píše ve svém okénku v červnovém Mělnicku starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš.

Zřízením překladiště v Českých přístavech by došlo k enormnímu nárůstu dopravy. V místě by hrozil dopravní kolaps. V souvislosti s touto informací pak dává logiku stomilionová oprava mostu Josefa Straky, který by přetíženému novému mostu na úkor obyvatel přilehlých obcí odlehčil.