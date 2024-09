Práce a provoz na komunikacích v Praze i ve Středočeském kraji ovlivnilo počasí jen minimálně

Charakter počasí uplynulých dnů ovlivnil provoz, výstavbu a opravy na komunikacích ve Středočeském kraji a v Praze jen minimálně. Během vydatných srážek trvalejšího charakteru o uplynulém víkendu byly práce přerušeny pouze místy, a to v řádech několika hodin. Počínaje pondělím už byla ale veškerá činnost v plném rozsahu obnovena.

V souvislosti s povětrnostními podmínkami uplynulých dnů dosud nezaznamenali žádné škody na komunikacích, mostech či dalším majetku ve správě ŘSD s.p. v rámci Středočeského kraje a hl. města Prahy.

Pouze v případě stavby „I/38 Kaňk – úprava křižovatky“ došlo preventivně vzhledem k předpovědi počasí ke změně plánovaného postupu prací. V polovině minulého týdne bylo odloženo frézovaní vozovky na stávající silnici I/38 z důvodu negativní předpovědi počasí pro pokládku živičných vrstev, která se měla provádět koncem minulého týdne. Toto opatření bylo učiněno s ohledem na minimalizaci omezení dopravy na velmi vytížené komunikaci, kdy by kyvadlový provoz musel být využit po dobu delší, než je nezbytná pro vlastní provedení prací. Termín uvedení křižovatky do plného provozu se tak posouvá z původně předpokládaného konce září na říjen. Počínaje dnešním dnem byl na silnici I/38 až do konce tohoto týdne kvůli postupu prací zaveden kyvadlový provoz.

Pondělní dopolednem byl naopak plně obnoven provoz na o víkendu zatopené silnici I/17 u obce Vrdy na Kutnohorsku. Část silnice mezi Vrdy a křižovatkou s místní komunikací do obce Vinaře zaplavila voda z řeky Doubravy, která se vylila ze svého koryta.