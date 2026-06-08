Poslední léto ve starém kabátě. Mělnické koupaliště čeká velká proměna
Město Mělník vyhlásilo výběrové řízení na rozsáhlou modernizaci letního koupaliště. Rekonstrukce, jejíž náklady se odhadují na zhruba 200 milionů korun, by měla začít po skončení letošní koupací sezony. Vítězná společnost bude zodpovědná nejen za vypracování projektu, ale také za samotnou realizaci stavby. O výběru dodavatele mají městští radní rozhodnout na přelomu června a července.
Současná sezona je poslední, během níž mohou návštěvníci využívat areál v jeho stávající podobě. V červnu je koupaliště otevřeno ve všední dny od poledne do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin.
Radnice zvolila systém Design & Build, který spojuje projektovou přípravu a stavební práce pod jednoho dodavatele. Podle mluvčího města Jana Denemarka Nováčka tento model omezuje možné spory mezi projektanty a stavební firmou, usnadňuje koordinaci celého projektu a přenáší odpovědnost za výsledek na jediného zhotovitele. Zároveň může přispět k lepší kontrole nákladů i harmonogramu. Maximální doba realizace je stanovena na 23 měsíců.
Mělnické koupaliště v lokalitě Podolí letos slaví 55 let od svého otevření, které proběhlo 1. července 1971. Vzniklo v rámci tehdejší akce Z, při níž se na výstavbě podíleli místní obyvatelé formou brigád. Nahradilo původní říční lázně na Labi, jejichž provoz skončil na konci 60. let kvůli zhoršující se kvalitě vody.
Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap. Nejprve projdou obnovou bazény včetně technologií a provozního zázemí. Následně dojde k odstranění stávajících budov a výstavbě nových objektů, mezi nimiž budou převlékárny, sociální zařízení, prostory pro plavčíky i občerstvení.
Po modernizaci bude areál lépe připraven také na pořádání kulturních a sportovních akcí. Součástí nového koupaliště bude dětské hřiště, volejbalové hřiště pro plážový volejbal a další vybavení pro volnočasové aktivity.
Fotografie převzato: FB město Mělník