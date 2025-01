Poplatek za komunální odpad zaplatí nově i v Kralupech nad Vltavou

Počínaje rokem 2025 zaplatí občan s trvalým pobytem v Kralupech za komunální odpad 900 Kč. Pro děti do šesti let a seniory nad 75 let byla sazba snížena na 200 Kč. Nejzazší splatnost byla stanovena na 30. dubna letošního roku.

U početnější rodiny lze celkovou částku rozdělit na více měsíců. Například v období od ledna do dubna 2025 může být poplatek hrazen postupně za jednotlivé členy domácnosti, přičemž výše poplatku za jednoho člena je nedělitelná. Při každé platbě je nutné správně uvést variabilní symbol, který náleží konkrétnímu poplatníkovi.

Poplatek lze snadno uhradit po zadání rodného čísla na webové stránce města nebo osobně na městském úřadě.

/mesto/poplatek-za-odpad-ziskat-variabilni-symbol/