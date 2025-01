Polopodzemní kontejnery budou nově na sedmi místech

Na Mělníku bude nově sedm stanovišť pro polopodzemní kontejnery na tříděný odpad. Postupně nahradí původní nevzhledné popelnice, které stojí na stejných místech v současné době.

„Je to jednoznačný trend. Polopodzemní kontejnery mají mnoho výhod. Jednak jsou bezpochyby hezčí než původní nádoby na odpad, udržuje se v jejich okolí snadněji čistota a mají větší kapacitu,“ uvedl starosta města Mělník Tomáš Martinec.

První kontejnery můžete na Mělníku vidět už dnes. Druhá a třetí etapa jejich výstavby začnou hned, jak to počasí dovolí, nejpozději do konce srpna by však už měly být už k dispozici na všech sedmi nových místech.

Umístění nových kontejnerů na tříděný odpad: