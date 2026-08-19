Poliklinika v Neratovicích: moderní zdravotnická architektura uprostřed zeleně
Bílá barva a jednoduchý design ke zdravotnickým stavbám tradičně patří. Novostavby však nemusí mít podobu strohého kvádru. Důkazem je nová městská poliklinika v Neratovicích ve Středočeském kraji, kterou navrhl architekt Adam Rujbr. Moderní bílá budova s výraznými černými okny, zaoblenými nárožími a centrálním atriem vznikla na místě bývalých jeslí přímo na okraji městského parku.
Umístění stavby nebylo náhodné. Lokalita nabízí klidné prostředí uprostřed zeleně a zároveň velmi dobrou dostupnost městskou hromadnou dopravou i vlakem. V bezprostřední blízkosti se nachází nemocnice, stanice zdravotnické záchranné služby a také velkokapacitní parkoviště. Součástí projektu byla rovněž nová příjezdová komunikace s fotovoltaickými carporty. Pro pěší a cyklisty vznikla v parku nová síť cest, která propojuje polikliniku s okolím.
Samotná stavba má podobu čistého bílého objemu, jehož strohost zmírňují zaoblená nároží a šikmé zakončení. Budovu obklopuje vzrostlá zeleň a její střed tvoří atrium, které do interiéru přivádí dostatek denního světla. Zároveň pomáhá s přirozeným ochlazováním vnitřního prostoru. Stejnou funkci podporuje také zelená střecha.
Kompaktní tvar objektu přispívá k hospodárnému provozu a nízké energetické náročnosti. Na třech podlažích se nachází celkem 24 ordinací. Prostorné chodby zároveň fungují jako čekárny a díky přehledné dispozici usnadňují orientaci pacientů. Rozložení jednotlivých zdravotnických provozů bylo navrženo s ohledem na omezení šíření infekcí i na větší soukromí lidí čekajících na vyšetření.
Poliklinika přitom nenabízí pouze lékařské ordinace. V objektu funguje také lékárna, rehabilitace, optika a odběrové místo. Myslelo se i na návštěvníky přilehlého parku, kteří mohou využít kavárnu s venkovním posezením.
Také interiér navazuje na minimalistický charakter exteriéru. Převládá bílá, kterou doplňuje jednolitá šedá podlaha a výrazné černé rámy oken. Velkoformátová okna sahají místy od podlahy ke stropu nebo od jedné stěny ke druhé, takže do prostor dostávají maximum přirozeného světla a zároveň nabízejí výhled do okolní zeleně. Černé rámy vytvářejí výrazný kontrast s bílými stěnami i jednoduchým mobiliářem v čekárnách.
Výsledkem je čistý, nadčasový a velmi přehledný prostor, který nepůsobí typicky nemocničním dojmem. Interiéru by sice mohlo prospět větší využití přírodních materiálů, například dřeva, jejich absence však nijak zásadně nesnižuje celkovou kvalitu návrhu.
Největší předností projektu je právě propojení moderní zdravotnické architektury s parkovou zelení. Atrium, velká okna, stromy v bezprostředním okolí i zelená střecha vytvářejí prostředí, které může působit příjemněji a méně stresujícím dojmem než tradiční zdravotnické zařízení. Neratovická poliklinika tak představuje povedený příklad toho, jak může současná česká architektura spojit funkčnost, energetickou úspornost a kultivované prostředí pro pacienty i personál.
Fotografie převzato: www.designMag.cz