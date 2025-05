Policisté hrdiny: Z hořícího domu zachránili ženu, děti a psa

V pátek 2. května, před 1 hodinou ranní, byl na linku tísňového volání oznámen požár střechy rodinného domu v Kostelci nad Labem. Hlídka neratovických policistů dorazila na místo události jako první během několik málo minut a kolegové prap. Michal Novák a pprap. Jakub Mrázek neprodleně začali pátrat po osobách, které by mohly být uvězněny v hořícím domě.

Na místě zjistili, že hoří garáž a stěna sousedního rodinného domu. Policisté se dotázali osob, které již byly venku, zda se uvnitř nachází někdo další a zjistili, že se uvnitř nachází další osoby. V jednu chvíli se ozvaly i výbuchy, které pocházely z hořící garáže, kde měl muž zaparkované motorky. Kolegové na nic nečekali a za pomoci žebříku, pak přes zeď sousedního domu evakuovali ženu se dvěma dětmi a jejich psa. S těmito úkony už pomáhali další policisté, kteří na místo také, po chvíli od oznámení, dorazili.

Poté, co společně evakuovali ženu s dětmi, prohledali ještě celý objekt, aby vyloučili, že se uvnitř nachází někdo další, kdo by mohl být v ohrožení života.

Co požár způsobilo nyní zjišťuji vyšetřovatelé hasičského záchranného sboru. Ze zasaženého domu i okolních domů bylo evakuováno celkem 9 osob a i díky přispění policistů se celá událost obešla bez zranění osob.

