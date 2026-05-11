Kokořín Mělnicko TOP Zprávy

Policie prověřovala hlášení o pádu letadla na Kokořínsku, nehoda se nepotvrdila

Pepa Kowanda 941 Přečtení

Policie v pátek podvečer prověřovala oznámení o možném pádu malého letadla na Kokořínsku. Událost se ale nakonec nepotvrdila.

Na sociálních sítích v mělnických skupinách se 8. května večer začaly objevovat zprávy o údajném pádu letounu v okolí Vysoké na Kokořínsku. Policie místo prověřila, žádné havarované letadlo však nenašla.

Středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa uvedl, že šlo o planý poplach a k žádné letecké nehodě v dané lokalitě nedošlo.

Fotografie převzato: www.kokorinsko.aopk.gov.cz

Počet přečtení: 675

Přečtěte si také:

Rozhovor s Ludvíkem Šuldou – MIGRACE – ohrožení životů obyvatel i ekonomiky států v EU

Admin Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhovor s Ludvíkem Šuldou – MIGRACE – ohrožení životů obyvatel i ekonomiky států v EU

Během dvou dnů přes 300 tisíc korun. Pomozte rodině zemřelé Dany i vy

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Během dvou dnů přes 300 tisíc korun. Pomozte rodině zemřelé Dany i vy

Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 27. do 29. března 2026

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 27. do 29. března 2026