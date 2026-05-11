Policie prověřovala hlášení o pádu letadla na Kokořínsku, nehoda se nepotvrdila
Policie v pátek podvečer prověřovala oznámení o možném pádu malého letadla na Kokořínsku. Událost se ale nakonec nepotvrdila.
Na sociálních sítích v mělnických skupinách se 8. května večer začaly objevovat zprávy o údajném pádu letounu v okolí Vysoké na Kokořínsku. Policie místo prověřila, žádné havarované letadlo však nenašla.
Středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa uvedl, že šlo o planý poplach a k žádné letecké nehodě v dané lokalitě nedošlo.
