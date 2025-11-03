Policie pátrá po patnáctileté dívce z Mělnicka. Může být v ohrožení

Policie vyhlásila v noci z neděle na pondělí pátrání po patnáctileté dívce z okresu Mělník. Pátrání probíhá v režimu „osoba v ohrožení“, který se používá v případech, kdy může jít o zvlášť zranitelné osoby – například děti nebo seniory.

Hledaná Božena Fintová měří přibližně 150 až 155 centimetrů a působí mladším dojmem, zhruba na 13 až 14 let. Policie zatím nemá bližší informace o jejím oblečení ani o místě, kde byla naposledy viděna.

Strážci zákona prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Jakékoli poznatky či informace o pohybu dívky je možné sdělit na tísňové lince 158.

