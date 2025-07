Policie pátrá po 27letém Davidu Bergmanovi. Může být v ohrožení života

Policie České republiky vyhlásila pátrání po 27letém Davidu Bergmanovi z okresu Česká Lípa. Muž byl naposledy viděn ve středu 3. července v časných ranních hodinách v Mladé Boleslavi, odkud následně odjel vlastním vozidlem. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a jeho aktuální pobyt je neznámý.

David Bergman, narozený 27. října 1997, zmizel krátce poté, co jej 2. července naposledy spatřili příbuzní v České Lípě. Následujícího dne ho kolem 4:45 ráno naposledy viděl jeho kamarád. Poté měl nastoupit do zaměstnání, kam však už nedorazil. Od té chvíle je nezvěstný. Na mobilním telefonu je nedostupný, jeho bankovní účet zůstává bez pohybu a pátrání po jeho automobilu zatím nebylo úspěšné.

Do pátrání se zapojila také veřejnost. Emotivní výzvu zveřejnila Davidova sestřenice Kateřina Nováková:

„David je můj malý bratranec. I když je o 20 centimetrů vyšší a já jsem starší jen o pár hodin, navždy to bude ‚ten mladší‘. A teď… jako by se po něm slehla zem. Je to mírný a hodný kluk, samotář, který nepije, nekouří a nikdy nikomu neublížil. O to větší máme obavu, že se mu něco stalo. Prosím, mějte oči otevřené. I odstavené auto může být důležitá stopa. Pomozte nám ho najít.“