Policie chystá velké měření rychlosti, zapojit se může i veřejnost
České silnice čeká na jaře rozsáhlá dopravně-bezpečnostní akce Speed Marathon 2026, během které policisté po celé republice kontrolují dodržování rychlostních limitů. Hlavní den letošní akce připadá na 15. dubna 2026, kdy budou policejní hlídky měřit rychlost na stovkách vytipovaných míst.
Speed Marathon je součástí celoevropské kampaně organizace ROADPOL. Jedná se o preventivní akci zaměřenou především na snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti na silnicích. Policie během ní provádí intenzivní kontroly řidičů a sleduje dodržování stanovených rychlostních limitů.
Lidé mohou navrhnout místa pro měření
Do výběru lokalit, kde budou policisté rychlost kontrolovat, se může zapojit také veřejnost. Řidiči i obyvatelé mohou označit úseky, kde podle nich dochází k častému porušování předpisů nebo kde je provoz nebezpečný.
Tipy je možné posílat prostřednictvím online mapy. Hlasování a vkládání návrhů probíhá od 23. února do 23. března 2026. Policie následně vyhodnotí získané podněty spolu s vlastními dopravními analýzami a vybere místa, kde budou kontroly probíhat.
Kontroly po celé republice
V den akce budou policisté po dobu 24 hodin kontrolovat rychlost na předem vytipovaných úsecích. Kromě měření rychlosti se mohou zaměřit také na další dopravní přestupky, například používání mobilního telefonu za jízdy nebo dodržování dalších pravidel silničního provozu.
Speed Marathon patří mezi největší dopravní bezpečnostní akce roku a každoročně se do něj zapojují stovky policistů po celé České republice.