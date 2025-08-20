Pokračující renovace ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník

Mělník – ZŠ Jaroslava Seiferta.
Blíží se začátek školní roku a opravy ve škole stále zdárně pokračují. Dnes restaurátorská firma Telamon s.r.o. z pražských Modřan osazovala zrestaurovaná křídla původních vchodových dveří ( spíše vrat) z roku 1876, která byla tehdy zhotovena v historizujícím slohu poslední třetiny 19. století. Pracovníci firmy při osazování museli použít kladku, křídla jsou mimořádně těžká. Dveře jsou po renovaci zase jako nové.
Projektant tehdejší chlapecké školy Ing. Theodor Bauer byl renomovaným knížecím stavitelem hořínských Lobkowiczů v letech 1852-1883. V roce 1853 dokončil stavbu lobkowiczké hrobky v Hoříně podle projektu arch. Josefa Schulze. Jeho hlavním zaměstnavatelem byl Jiří Kristián Lobkowicz st.
Já jsem dveře otvíral a zavíral jako žák v letech 1955-1958. Tuto školu navštěvoval můj pradědeček Václav Lojka, dědeček Jan, otec Karel, moje sestry Alena a Hana, neteř Alena a já.
Text a foto: Karel Lojka