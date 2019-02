Pojďte s námi za zvířátky

A to v neděli 3. února kdy od 10 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka stájí a ohrad Zooparku v Zelčině. Návštěvníci se tak dozví mnoho zajímavého jako například jaká zvířátka se zde chovají, co jedí, a jakou potřebují péči. Otevřením vrátek, výběhů a ohrad budou všichni pozváni co nejblíže ke zvířátkům. Bude tak možnost, nahlédnout do ubikací zvířátek, nakrmit je, dozvědět se něco nového nebo jiného či si je pohladit. Celá prohlídka potrvá čtyřicet minut a kdo má třeba doma nějaké suché pečivo, může si je vzít sebou.

Nabízí se tak hezký výlet a třeba i odměna pro školáky za skvělé známky na vysvědčení.

mar