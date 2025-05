Podívejte se: Tyto kulturní akce vás čekají v červnu

Festivaly, vinařská noc nebo sportovní akce. Červen ve Středočeském kraji je plný zajímavých akcí. Každý si vybere tu svou. Podívejte se, jaké na vás příští měsíc čekají.

Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře

6. – 15. 6.

Už 18. ročník Mezinárodní hudebního festivalu Kutná Hora je významnou událostí komorní hudby v ČR. Letošní ročník vzdává hold Dmitriji Šostakovičovi k 50. výročí jeho smrti, jehož díla budou propojena s hudbou světové literatury. Festival nabízí pestrý program a výjimečné umělce jako Konstantina Lifschitze, Chloé Hanslip či Terezii Fialovou.

Motoráčkem na Mayrau

7. 6.

Nenechte si ujít nevšední výlet motoráčkem do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Čeká vás cesta za příběhem černého uhlí, techniky a tvrdé hornické práce, která po více než 200 let formovala tvář Kladenska. Užijete si jízdu motorákem ř. 810 z Prahy Dejvic – odjezd v 9,20 hodin. Z Kladna Dubí se svezete po vlečce, která není veřejným vlakům přístupna, přímo do areálu skanzenu.

Run Labe Run 2025 v regionu

7. – 8. 6.

Trasa štafetového závodu je dlouhá 380 km a vede ze Špindlerova Mlýna do Děčína. Rozdělena je do 36 úseků. Ve středních Čechách závod prochází například úseky Týnec – Kolín (13,9 km), Kostomlátky – Lysá nad Labem (11,5 km), Mlékojedy – Kly (6,9 km) a další. Úseky nabízejí běžcům rozmanité terény a krásné scenérie podél řeky Labe.

Běhej zámky 2025: Konopišťská desítka

8. 6.

Připravte se na Konopišťskou desítku, druhý závod série Běhej zámky Střední Čechy 2025, který se uskuteční v prostředí zámku Konopiště. Tato 10km trasa vás provede nádherným zámeckým parkem, kde se snoubí bohatá historie s přírodními krásami.

Metalové symposium 2025, Mladá Boleslav

9. – 13.6.

Metalové sympozium je mezinárodní akce, při které můžete živě sledovat tvorbu uměleckých kovářů z různých zemí Evropy. Cílem je každý rok oživit a zhodnotit stávající Metalovou cestu Mladou Boleslaví a pomalu vytvořit uměleckou galerii ve veřejném prostoru v ulicích města. Sochy, vzniklé během sympozia, budou instalovány na různá místa po městě a rozšíří tak originální mladoboleslavskou galerii ve veřejném prostoru.

1000 mil československých v regionu

11. – 14. 6.

Vzpomínková jízda 1000 mil československých oslaví v letošním roce 90. výročí prvního konání stejnojmenného dálkového závodu mezi Prahou a Bratislavou, kterou pod záštitou prezidenta Tomáše G. Masaryka pořádal Autoklub Republiky Československé v letech 1933, 1934 a 1935. Od roku 1970 pořádá vzpomínkovou jízdu na tento závod Veteran Car Club Praha.

Kmochův Kolín

13. – 15. 6.

Festival dechové hudby Kmochův Kolín je jednou z největších kulturních událostí středočeského regionu. Snahou pořadatele této akce je pokračovat v nastoleném trendu minulých ročníků a zachovat prestižní mezinárodní hudební festival dechové hudby, zejména prezentací špičkových domácích i zahraničních orchestrů. Počet účinkujících se pohybuje kolem 1500 hudebníků a 250 mažoretek.

A DAY OF SOUND, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

14. 6.

Letošní Den zvuku v obrazech se odehraje ve znamení oslav 30. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového dědictví UNESCO. Celodenní akce proběhne v barokních prostorách bývalé jezuitské koleje, Kapli Božího těla a Kostele svatého Jakuba. I letošní sedmý ročník festivalu je v režii skladatele a hudebního publicisty Michala Rataje. Návštěvníky čekají kreativní workshopy, zvukové kino, koncerty nebo audiovizuální performance.

Saloon v modrém v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha

15. 6.

V rámci Středočeského kulturního léta se můžete těšit na open air festival v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Během bluegrassového odpoledne a podvečera vystoupí kapely Flastr, Sunny Side a The Jumper Cables, které zahrají to nejlepší ze svého repertoáru. Hudební vystoupení doplní letecké ukázky letadel z expozice muzea.

Festival Votvírák Milovice 2025

19. – 22.6.

Největší český festival Votvírák, který tradičně otevírá festivalové léto, startuje do dalšího ročníku s novou energií. Návštěvníci se mohou těšit na kapelu Rybičky 48, Divokej Bill, dorazí také UDG, Petr Kolář, Aneta Langerová, Sergei Barracuda nebo Xindl X a mnoho dalších. Na Votvíráku bude i řada aktivit a atrakcí v rámci doprovodného programu.

Vinařská noc v Kutné Hoře

20. 6.

Před chrámem sv. Barbory budete mít příležitost ochutnat vína z Kutnohorska a Kolínska na jednom místě. V regionu se daří hlavně pinotům a ve Ždánicích vyšší nadmořská výška přeje ranějším odrůdám jako Muškát moravský. Sortiment zúčastněných vinařů je hodně široký a každý do svého vína promítá vlastní rukopis – o gastronomické zážitky tak nebude nouze.

L´etape Tour de France ve středních Čechách

21. 6.

Cyklistický závod pro veřejnost umožní všem nadšencům zazávodit si ve stylu cyklistických profesionálů a užít si atmosféru Tour de France. Účastníci si mohou vybrat ze tří různých tras, které vedou po zcela uzavřených silnicích a měří od 60 do 140 kilometrů. Čekají je náročné klasikářské etapy s převýšením od 650 do 2 000 metrů, které se klikatí krajinou Křivoklátska, podél řeky Berounky a říčky Loděnice, až do cíle s výhledem na Pražský hrad.

Královské stříbření Kutné Hory 2025

21. – 22. 6.

Během víkendu budou moci návštěvníci pomyslně cestovat v čase, a to o 620 let zpět, do roku 1404 a zažít oblíbený program, který Horníci připravili pro svého krále Václava IV.: rytířská klání, turnaj na koních, středověké tance lidové i dvorské, hudbu, ukázky řemesel i dobové tržiště, lukostřelbu, večerní dvorskou slavnost, Stříbrnou nedělní mši a několik průvodů v historickém centru města. Návštěvníci mohou navštívit kutnohorské památky za zvýhodněných podmínek.

Národní myslivecké slavnosti na Konopišti

28. 6.

Slavnosti v Přírodním divadle na Konopišti nabídnou program pro celou rodinu plný fascinujících aktivit. Vrcholným okamžikem bude Mistrovství republiky ve vábení jelenů, které přiláká nejlepší lovecké znalce z celé země. Pro milovníky psů budou připraveny prezentace různých loveckých plemen, zatímco sokolníci s jejich dravci předvedou úžasné letecké akrobacie. Pro nejmladší návštěvníky bude připravena naučná stezka a soutěže.

