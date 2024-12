Podívejte se na nejkurióznější zásahy středočeských hasičů v roce 2024

Poslední dny roku jsou vždy spojeny s bilancováním, a i když na přesná čísla o letošních událostech Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje si ještě budeme muset počkat. Už teď lze odhadnout, že si jich hasiči největšího profesionálního sboru v republice zapíší do statistik kolem magické hranice dvaceti tisíc. Jako každoročně se mezi nimi najde i několik takových, ke kterým se hodí přívlastky netradiční, zvláštní, kuriózní, neobvyklé, netypické a podobně.

Na poslední lednovou neděli určitě dlouho nezapomene asi jedenáctiletý chlapec, který se možná z dlouhé chvíle krátce před polednem pokoušel přelézt železnou branku v oplocení rodinného domu v jedné menší obci na Říčansku. Jeho sportovní výkon skončil velkým nezdarem, neboť se mu zřejmě smekla noha a napíchl se pravým stehnem na špičatou ozdobu v horní části branky. Přivolaní profesionální hasiči z Českého Brodu za pomoci dobrovolných kolegů z Kostelce nad Černými lesy nejprve chlapce nadlehčovali, aby posádce zdravotnické záchranné služby usnadnili nezbytné prvotní ošetření. Pak hydraulickými nůžkami opatrně odstřihli několik železných profilů, aby mohli co nejšetrněji přenést malého pacienta do sanitního vozu. Celá akce trvala od ohlášení asi dvacet minut.



Profesionální jednotka z hasičské stanice Bělá pod Bezdězem vyjela krátce po Velikonocích do nedaleké obce Bezdědice, která leží těsně u hranice s Libereckým krajem, na zajištění kříže na kostele sv. Václava. Kříž se vlivem silného větru vyhnul a hrozilo, že spadne na zem. Velitel zásahu musel na pomoc přivolat čtyřicetimetrový automobilový žebřík z centrální mladoboleslavské stanice, který se i přes stísněný manipulační prostor podařilo nakonec ustavit tak, že se hasiči při maximálním vysunutí žebříkové sady dostali s košem až k samotnému vrcholu. Po odříznutí připojeného hromosvodu pak téměř dvoumetrový železný kříž sundali z dlouhého čepu, na kterém byl nasazen, a přemístili z věže dolů, kde ho předali farářovi.



Profesionální hasiči ze Staré Boleslavi a dobrovolní ze Lhoty vyjeli na počátku letních prázdnin k místnímu golfovému hřišti, kde sjelo do jezera špatně zaparkované osobní auto. Vzhledem k tomu, že vozidlo bylo celé pod vodou asi deset metrů od břehu, nechal si velitel zásahu přivolat vyprošťovací automobil z centrální hasičské stanice Mělník a potápěče z modřanské stanice HZS hlavního města Prahy. Do jejich příjezdu hasiči ze člunu zkontrolovali, zda nedošlo k úniku provozních kapalin. Pak byl automobil navijákem přitažen ke břehu a následně pomocí vyprošťovacího jeřábu přemístěn na souš, kde si ho převzal majitel. Vylovení tak měl zdarma, ale odbahnění a vysušení si už musel zařídit na vlastní náklady. Podstatné je, že se při této události nikomu nic nestalo.



O pomoc při záchraně z vody byli v druhé polovině srpna požádáni také berounští hasiči, jenže v tomto případě šlo o lidský život. Náhodný svědek ve večerních hodinách ohlásil, že pod mostem u náměstí Míru v Králově Dvoře vidí v korytě říčky Litavky nahé ženské tělo, které leží na zádech hlavou nahoru a nehýbe se. Jak se záhy ukázalo, jednotka nemusela vrata garáže ani otevřít, neboť výjezd byl hned zrušen. Podle policejní hlídky, která byla nedaleko a dorazila na místo jako první, se žena zvedla z vody a odešla, neboť se prý byla jen trochu ochladit v horkém letním večeru.



Ke skutečné záchraně osoby na Berounsku došlo ve sváteční neděli 17. listopadu odpoledne. Pozorný chatař ze Žloukovic ohlásil na tísňovou linku, že přes řeku Berounku vidí ve strmém skalnatém svahu mezi popadaným stromy ženu, která se nehýbe a křičí: “Hilfe, hilfe!“. Operační důstojník k události vyslal profesionální jednotku z Berouna, a to včetně čtyřkolky, a lezecké družstvo z kladenské stanice. Na pomoc vyrazili z nedalekého Nižboru i místní dobrovolní hasiči, kteří byli u ženy ve velmi špatně přístupném terénu nad vodou nejdříve. Podle jejich zprávy cizinka zraněná nebyla, ale byla hodně vysílená, podkluzovaly jí nohy a navíc v neznámé krajině ztratila orientaci. Po chvilce dorazili na místo i lezci, kteří ženu za pomoci lanové techniky dostali asi ze třicetimetrového srázu na úzkou cestu dolů k řece. Nakonec ji berounští hasiči při návratu na základnu vzali s sebou a cestou vysadili před hotelem v Nižboru.



Rychlovarná konvice nepatří na sporák, rychlovarná konvice patří do zásuvky. Přesvědčil se o tom nejen Zdeněk Svěrák v roli bývalého učitele Tkalouna ve filmu Vratné lahve, ale také osmaosmdesátiletá žena z jednoho panelového domu v Odoleně Vodě. Naštěstí to odnesla jen konvice, která se na rozpálené elektrické plotýnce zcela seškvařila, ale k rozšíření požáru na kuchyň nedošlo. I tak se seniorka při zahoření spotřebiče zřejmě nadýchala nebezpečných zplodin, neboť musela být zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice. Profesionální hasiči z Kralup nad Vltavou s dobrovolnými kolegy z Dolínku tak byt pouze vyvětrali otevřením oken a následně ho předali k zajištění policistům. Jak se později ukázalo, paní doma upadla a udeřila se do hlavy, takže lehce zmatená položila konvici na sporák, na kterém předtím vařila.



O neobvyklé zásahy nebyla letos nouze na Berounsku, odkud je i další zajímavá událost, konkrétně z Hořovicka. Při stavbě rodinného domu ve Velkém Chlumci se jednoho dne začátkem listopadu v odpoledních hodinách převrátil velký jeřáb, který poškodil nejen starý rekreační objekt určený k demolici, ale zasáhl i část novostavby. K události byli vysláni profesionální hasiči z Hořovic a Řevnic, kterým vyjeli na pomoc dobrovolní kolegové z Hostomic. Při pádu stroje byl zraněn jeden z dělníků na stavbě a musel být letecky transportován do nemocnice. Hasiči nejprve asistovali při ošetřování zraněného a pak při jeho přenesení do vrtulníku. Následně zkontrolovali, zda nedochází k úniku provozních náplní a hydraulického oleje z jeřábu. Protože jeho vyproštění bylo odhadováno na delší dobu, neboť na místo musely z firmy dorazit další dva těžkotonážní jeřáby, nechal velitel zásahu přivolat ještě dobrovolné jednotky obcí Dobříš a Osov s osvětlovacími balony. Převržený jeřáb se podařilo postavit na kola kolem půl deváté večer.



S převráceným strojem souvisí i poslední z letošního výběru kuriózních událostí, které zaznamenali středočeští hasiči. Obrovské štěstí měli dva muži, kteří v obci Ohrobec nedaleko Prahy na konci listopadu věšeli vánoční ozdoby na vybraný smrk z montážní plošiny. Ta se s nimi náhle začala celá naklánět, ale řízením osudu k tragédii nedošlo. Rameno plošiny se totiž zachytilo o nadzemní kabel elektrického vedení. Na pomoc vyděšené dvojici vyjely profesionální jednotky z Jílového a Říčan a také dobrovolná jednotka obce Zvole. Hasiči nejprve pomocí upínacích pásů a stabilizačních tyčí zajistili nakloněnou plošinu proti dalšímu pohybu a pak oběma nezraněným mužům pomohli za jištění lany opatrně přestoupit do koše přistavené výškové techniky. Nakonec ještě montážní plošinu otočili zpět na kola.