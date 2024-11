Podívejte se, kdo získal cenu města Mělníka

Při slavnostním večeru pořádaném tradičně v Den města byly i letos uděleny Ceny města Mělníka. Tentokrát je získalo celkem deset významných osobností. „Letos je Den města velmi výjimečný. Přesně před tři čtvrtě tisíciletím od dnešního dne podepsal český král Přemysl Otakar II. listinu, ve které píše o Mělníku jako o městě,“ připomněl starosta Mělníka Tomáš Martinec.

Mezi oceněnými byli zástupci Městské policie, vědci, badatelé i umělci. „Naše město bylo vždy spojené s význačnými umělci, spisovateli, vědci, panovníky, politiky, ba i sportovci. Dnes oceníme ty, kteří jsou něčím výjimeční pro mělnickou současnost, uvedl Tomáš Martinec. Ten, ještě před předáváním vlastních Cen města Mělníka poděkoval folklorním souboru Jarošovci, kteří slaví v letošním roce 75. narozeniny.

Ceny města Mělníka v roce 2024 získali:

Plaketa města Mělníka

· Radka Srbová, DiS.

· Martin Štolba

· Jan Douděra

Všichni pracují dlouhodobě u Městské policie Mělník a podílí se na bezpečnosti a prevenci ve městě. Radka Srbová pracuje u Městské policie 14 let, Jan Douděra 7 let a Martin Štolba 8 let.

Aktivní a velmi duchapřítomná asistence při záchraně života svého kolegy Petra Limprechta zasluhuje ocenění. Včasná a efektivní reakce přispěla k tomu, že z vážných zdravotních komplikací vyvázne bez zásadních dlouhodobých zdravotních následků. Jejich chování může být příkladem pro občany Města a přispívá k dobrému jménu Městské policie Mělník

· Darina Miklovičová

Absolventka Gymnázia Jana Palacha Mělník je autorkou projektu Kořeny osobností v Botanické zahradě hlavního města Praha.

Tento unikátní projekt atraktivním a důstojným způsobem propojuje významné osobnosti se vzácnými či významnými druhy rostlin ze sbírek botanické zahrady. Má připomínat budoucím generacím jak bohatství přírody, tak i to nejlepší, co dokázal člověk, ať již v kultuře, sportu nebo ve vědě. Do projektu se zapojili například Václav Havel, Madeleine Albrightová, Miloš Forman, Antonín Panenka, Věra Čáslavská, Sir Nicholas George Winton a mnoho dalších. Vzniklá Stezka osobností zaujme i děti díky stromům patřícím Hurvínkovi nebo Krtečkovi.

Bronzový řád města Mělníka

· Karel Uzel

Pedagog, autor vlastivědných a turistických publikací, nadšený propagátor turistiky. Znalec nejen Mělnicka a Kokořínska, ale výborný průvodce celou ČR. Autor vlastivědných titulů. Značkař a vášnivý cestovatel. Tvůrce turistických příruček.

Věnoval se v Klubu českých turistů mimo jiné i turistickému značení a jeho obnově. S historikem Jiřím Rácem napsal v roce 1985 publikaci „Kokořínsko“ a ve spolupráci s Jiřinou Doležalovou napsal publikaci v edici Tajemné stezky – Máchův kraj – Kokořínsko.

Během svého života si také vyzkoušel řadu povolání, například byl průvodcem v Nizozemsku a v několika dalších zemích. Letos oslavil 85. narozeniny a stále žije na Mělníku ve stejném domě, kde strávil své dětství.

· Mgr. Dalibor Státník

Historik a archivář. Od roku 1995 byl archivářem v Archivu ministerstva vnitra, v roce 2007 nastoupil do funkce ředitele Státního okresního archivu Mělník, kde působil do roku 2023. Publikoval řadu odborných monografií a vědeckých studií. Po příchodu na Mělník se intenzivně věnoval regionálním dějinám Mělníka.

Zabýval se regionálními dějinami města Mělníka a díky spolupráci s pamětníky a dalšími historiky shromáždil velké množství cenného materiálu. Spolupracoval také s Regionálním muzeem Mělník a společnými silami obnovili vydávání historicko-vlastivědného sborníku Mělnicka pod názvem Confluens.

· PhDr. Miloslava Havlíčková

Emeritní ředitelka Regionálního muzea Mělník. Nastoupila do něj v roce 1975 a od roku 1983 byla jeho ředitelkou. Ve funkci skončila v červnu 2022. Narodila se na Mělníku.

Do historie Regionálního muzea se zapsala výrazným písmem a zasloužila se o jeho současnou podobu. Díky ní se přestěhovalo ze zámku do nového sídla v budově bývalého kapucínského kláštera. Během jejího působení získalo muzeum popularitu nejen mezi mělnickými občany a školami, ale jeho oblíbenost překročila hranice kraje. Několikrát po sobě získalo ocenění Muzeum roku.

Stříbrný řád města Mělníka

· Mgr.Jitka Králová

Od července 2022 je ředitelkou Regionálního muzea Mělník, kde pracuje již od roku 2008. Kromě zástupkyně ředitele byla v minulosti i muzejní edukátorkou.

Na stříbrný řád byla paní Králová navržena zejména za přínos v oblasti bezpečnostní prevence a spolupráce se složkami IZS. Má dlouhodobě také obrovský podíl na propagaci města Mělník, konání kulturních akcí ve městě a publikační činnosti přibližující krásy a historii našeho regionu.

· Dušan Klein (in memoriam) (vlastním jménem Július Klein)

Český režisér a scénárista. Vzhledem ke svému původu prošel ještě jako malý koncentračním táborem. Ve filmu začínal po válce jako dětský herec. Po studiu na FAMU natočil desítky televizních filmů, v nichž se nebál experimentů. Z počátku ho zaujal špionážní a detektivní žánr, pustil se do interaktivních seriálů, kde o dalším vývoji rozhodovali diváci, zaujal komediemi.

Na Mělníku byly v uplynulém půlstoletí natočeny desítky filmů a seriálů, ale nejvíce ho ze všech filmařů proslavil právě režisér Dušan Klein. Mělník se jako kulisa objevuje například ve všech šesti jeho filmech o „Básnících“: Letos by oslavil Dušan Klein nedožité 85. narozeniny.

· Karel Lojka

Mělnický rodák a nadšený propagátor regionálních dějin, fotograf, autor mnoha populárních publikací.

Díky jeho mravenčí práci si lidé mohou udělat obrázek o tom, jak v běhu času Mělník vypadal. Dokonce založil facebookovou skupinu Historie a současnost Mělníka, která se těší mezi uživateli nesmírné popularitě. Z jeho fotografií a článků již vyšly 3 knihy věnující se historii města Mělníka a jeho nejbližšího okolí. Mnozí občané se na něho obracejí s dotazy na historii Mělníka, na konkrétní budovy. To nutí pana Lojku stále dohledávat informace v archivu, muzeu, odborné literatuře i internetu.