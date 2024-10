Počet případů, kdy se mladí svěřují s problémy z online světa, vzrostl o desítky procent

Sdružení CZ.NIC, společnost Člověk v tísni, Linka bezpečí a Dětské krizové centrum se shodly na pokračování úspěšné spolupráce při provozování českého Safer Internet Centra (SIC). Jeho cílem je zvyšovat bezpečnost dětí v prostředí internetu. Konsorcium čtyř organizací v uplynulém období uspořádalo stovky seminářů pro školy a odbavilo přes 200 tisíc hovorů na linkách pomoci. V následujících dvou letech se zaměří například na podporu dětí ze znevýhodněných prostředí, mapování chování dětí v online světě nebo podporu a aplikování zákona o digitálních službách (DSA).

Spolupráce čtyř organizací za účelem provozování českého Safer Internet Centra začala již před dvěma lety. Organizace společně uspořádaly přes 330 vzdělávacích seminářů a workshopů pro více než 5300 účastníků (dětí, učitelů, knihovníků, odborníků, rodičů). Díky existenci helplinek (Linka bezpečí a Linka důvěry) a hotlinky STOPonline.cz pomáhá Safer Internet Centrum řešit vzniklé problémy dětí a rodičů, které souvisejí s pohybem na internetu. V letech 2022 až 2024 vyřídily linky 210 000+ hovorů, mnoho z nich se týkalo problémů vzniklých v online prostředí – např. kyberšikany, sexuálního obtěžování a dalších útoků v online prostoru. Ve stejném období zaznamenala hotlinka STOPonline.cz přes 6000 hlášení na ilegální obsah na internetu týkající se například dětské pornografie, falešných e-shopů nebo obsahu s rasistickým či xenofobním podtextem.

LINKA PRO HLÁŠENÍ ZÁVADNÉHO OBSAHU

„Vnímáme, že povědomí o rizicích spojených s přítomností dětí a mládeže na internetu v české společnosti roste. Mediální zájem naznačuje, že nejen odborníci, ale i pedagogové a rodiče stále více chápou, že internet může být skvělým nástrojem, ale také nebezpečným prostředím, pokud není správně využíván. Vzhledem k tomu, že digitální svět se rychle mění, přicházejí s ním i nové výzvy,“ říká Tomáš Fuňka ze sdružení CZ.NIC. „Jsme proto rádi, že ve spolupráci s našimi partnery můžeme

pokračovat nejen v odstraňování závadného obsahu, ale především v prevenci rizikového chování dětí, včetně těch ze znevýhodněných prostředí. Plánujeme podrobněji zmapovat, jak se děti v online prostoru chovají, abychom vytvořili co nejlepší vzdělávací materiály, které osloví i ty nejmladší děti od 4 do 9 let,“ dodává Tomáš Fuňka.

NABÍDKA PRO ŠKOLY

„Bezpečné chování na internetu, digitální gramotnost a obezřetný pohyb v online prostředí jsou důležitá témata, kterým se mohou věnovat učitelé v hodinách mediálního vzdělání, ale i v jiných předmětech. Vnímání významu výuky mediální výchovy v prostředí českých škol vzrostlo — za důležité jej považuje naprostá většina ředitelů i samotných vyučujících mediální výchovy,“ říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni. „Vyučujícím nechybí ani vnitřní motivace k rozvoji mediální gramotnosti a kritického myšlení žáků a studentů. Zároveň bohužel platí, že na řadě základních a středních škol není mediální výchova ve výuce vůbec přítomna nebo že polovina vyučujících hodnotí své kompetence v této oblasti pouze na úrovni mírně pokročilé, čtvrtina se považuje dokonce za začátečníky. Alespoň to vyplývá z našeho průzkumu Stav mediálního vzdělávání na základních a středních školách, který jsme v JSNS realizovali v roce 2023. Právě to bychom chtěli změnit – jak rozšiřováním nabídky do výuky jednoduše zařaditelných materiálů, a to už pro vyučující prvního stupně základních škol, tak nabídkou vzdělávacích akcí pro pedagogy a další vzdělavatele. Na řadu z nich se mohou vyučující přihlásit už nyní, a to na webu jsns.cz,“ říká Strachota.

KAM SE OBRÁTIT PRO POMOC

Děti a dospívající mohou využít např. Linku důvěry Dětského krizového centra, která je v provozu nonstop. Pro ohrožení v kyberprostoru doporučujeme využít speciální linky Rizika kyberprostoru, která je v provozu rovněž nonstop.

„Za poslední rok se celkový počet volajících na Linku důvěry zvýšil o 20 procent. Na Linku důvěry DKC se obrací zejména děti s těmi nejzávažnějšími tématy a formami ohrožení – jedná se zejména o kybergrooming a sexuální atakování dětí v kyberprostoru, výrobu a šíření dětské pornografie, dopady sledování pornografie a sexuální experimentování. Časté jsou hovory o víkendech a nočních hodinách. Nárůst volajících, kteří s námi řeší online problematiku, činí 15 procent,” říká Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra.

Se svými obavami se mohou mladí lidé, ale také jejich rodiče, obracet na Linku bezpečí. Také tam zaznamenávají narůstající počet telefonátů, které se vztahují k situacím, do kterých se děti a mladí lidé dostali na sociálních sítích nebo během hraní online her. „Nejčastějšími tématy, se kterými se na nás mladí lidé obracejí v souvislosti s online prostorem, jsou pořizování fotografií, které jsou následně zveřejňovány nebo upravovány s cílem poškodit danou osobu, vytváření falešných profilů na sociálních sítích s cílem zesměšnění nebo pomluvy, napadání v rámci nějaké komunikační aplikace třeba whatsappu. Děti mohou například mít v rámci třídy či sportovního kroužku komunikační skupinu a jednoho ze spolužáků tam zesměšňují. Patří sem i vytváření zesměšňujících nepravých profilů na sociálních sítích, hejtování spolužáků. Občas se ale na Linku obrátí i samotní pachatelé kyberšikany, kterým se původní žert vůbec nepovedl nebo se vymkl z rukou a děti se poté bojí čelit následkům svých činů. Děti se mohou o těchto tématech edukovat v naší poradně na stránkách Linky bezpečí v sekci ‚online‘,“ dodává ředitelka organizace Soňa Petrášková.

Provoz Safer Internet Center ve 32 evropských zemích spolufinancuje Evropská komise prostřednictvím projektových výzev, přičemž aktivity českého konsorcia od července 2024 do prosince 2025 podpoří částkou více než 21 milionů Kč.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Linka bezpečí:

116 111

Linka důvěry Dětského krizového centra:

241 484 149

777 715 215

778 510 510 (telefon pro problematiku rizik kyberprostoru)