Počasí na Mělnicku se změní. Dorazí déšť i ochlazení, Evropou se žene mohutná bouře
Počasí na Mělnicku se v následujících dnech ponese ve znamení ochlazení, oblačnosti a místy také deště. Studená fronta, která přechází přes Českou republiku, přinese citelný pokles teplot.
Po relativně teplejším počasí přichází změna. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a dalších meteorologických portálů bude počasí v Česku ovlivňovat studená fronta, která přinese více oblačnosti a srážky. Na Mělnicku by se denní teploty měly ve čtvrtek pohybovat přibližně kolem 10 až 13 stupňů Celsia. Přesné podmínky se mohou lišit podle konkrétní obce.
Změna počasí se projeví především během čtvrtečního odpoledne. Obloha se bude postupně zatahovat a do Čech dorazí srážky, které se mohou večer rozšířit na většinu území. Také na Mělnicku bude potřeba počítat s možností deště a chladnějším počasím.
Meteorologové upozorňují, že oblačnosti bude během dne přibývat od jihozápadu. Zatímco zpočátku se srážky mohou objevovat jen místy, večer by měly zasáhnout větší část Čech. Konkrétní intenzita deště na Mělnicku se bude odvíjet od postupu srážkového pásma.
Evropu čeká výrazná bouře. Jak ovlivní počasí v Česku?
Změna počasí v Česku souvisí s děním v širším evropském prostoru, kde mohou výrazné tlakové níže přinášet silný vítr i vydatné srážky. Podobné meteorologické situace mohou ovlivnit také počasí ve střední Evropě. Pro Mělnicko bude proto důležité sledovat nejen déšť, ale také případné zesílení větru.
Samotná existence mohutné bouře nad Evropou však automaticky neznamená, že stejně silné projevy počasí zasáhnou i Mělnicko. O konkrétním riziku rozhodne aktuální poloha tlakové níže, postup studené fronty a případné výstrahy meteorologů.
Obyvatelé Mělníka, Neratovic, Kralup nad Vltavou i okolních obcí by měli před cestou sledovat aktuální radarové snímky a případná upozornění ČHMÚ. Pokud se předpověď výraznějšího větru potvrdí, je vhodné zabezpečit volně položené předměty na zahradách a balkonech.
Další vývoj počasí bude záviset na postupu frontálního systému. Vedle čtvrtečního deště tak zůstává důležité sledovat také to, jak se budou v následujících dnech vyvíjet teploty a oblačnost.
Zdroje: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), MeteoNavigator – předpověď pro Mělník, Tourismato – předpověď počasí pro Mělník a aktuální informace o vývoji počasí zveřejněné serverem Příbram.cz.
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