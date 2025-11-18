Po zadržení komisaře dopravního odboru v Kralupech přichází náhrada z Kladna

V Kralupech nad Vltavou dojde v nejbližších týdnech k dočasné změně ve vedení zkoušek řidičů. Poté, co byl tamní zkušební komisař obviněn z trestné činnosti a kriminalisté jej zadrželi, převzali agendu dva komisaři z Kladna. Ti budou do Kralup pravidelně dojíždět, aby zajistili pokračování v praktických i teoretických zkouškách žadatelů o řidičský průkaz.
Obviněný komisař byl v Kralupech dosud jediný, a proto po jeho zadržení musely být veškeré zkoušky dočasně pozastaveny. Situace způsobila komplikace zejména žákům místních autoškol, kteří čekali na termín závěrečných jízd nebo opravnou zkoušku.
Město nyní intenzivně spolupracuje s Kladnem i Ministerstvem dopravy na tom, aby byl nový systém administrativně i technicky zajištěn co nejrychleji. Vyjednávají se potřebné smlouvy, harmonogramy a způsob přidělování termínů. Jakmile bude vše hotové, budou moci uchazeči opět absolvovat zkoušky bez výraznějších odkladů.
Podle radnice jde o dočasné opatření, které má zajistit plynulý chod zkoušek, než bude situace kolem stíhaného komisaře vyřešena. Policie v jeho případě pokračuje ve vyšetřování a samotná trestní věc potrvá ještě několik týdnů až měsíců.
Autoškoly i veřejnost krok města vesměs vítají, protože umožní obnovit běžný provoz a minimalizovat dopady na žadatele. Přesné termíny, kdy začnou kladenští komisaři v Kralupech působit, budou oznámeny po dokončení všech formalit.