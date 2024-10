Po stopách filmařů? Na zámek, do skanzenu nebo jeskyní ve středních Čechách

Střední Čechy jsou dlouhodobě oblíbeným cílem filmařů i filmových nadšenců. Kraj je pro filmové štáby atraktivní díky rozmanité krajině, historickým památkám i výhodné poloze. České i zahraniční produkce tak ve středních Čechách najdou jakékoliv kulisy pro filmový či seriálový příběh. Přínosem pro kraj je nejenom přítomnost filmařů v regionu, ale i návštěva filmových cestovatelů, kteří přijíždějí obdivovat místa známá z plátna kina nebo televizní obrazovky.

Točník, Křivoklát, Kačina, Žleby, to je jen malý výčet středočeských hradů a zámků, které se objevily v pohádkách, filmech i dalších audiovizuálních dílech. Český kras, Kokořínsko, Berounsko a další oblasti regionu zase nabízejí přírodní kulisy s vápencovými útvary, jeskyněmi i hustými lesy. Vhodné kulisy pro autentické či historické filmy nabízejí třeba středočeské skanzeny.

Pod Středočeskou centrálou cestovního ruchu funguje už pátým rokem Střední Čechy filmová kancelář, která pomáhá filmovým štábům například s komunikací se samosprávou nebo s vyhledáváním vhodných filmových lokalit.Během let spolupracovala na desítkách projektů. Jen v letošním roce má na kontě už 17 zejména seriálových projektů. Letos filmová kancelář spolupracuje například na přípravě kriminálního seriálu Buldok, jehož natáčení probíhá v Poděbradech nebo seriálu Specialisté, který se natáčel na řadě míst Středočeského kraje,mimo jiné i na zámku Smečno. Dalším zajímavým projektem byl seriál Studna pro platformu Voyo nebo seriál Oktopus 2 pro Českou televizi. Mezi nově připravované tituly patří také seriál Pád domu Kollerů nebo zahraniční projekt Rebelky, který se natáčí i v Mělníku nebo Vraném.

„S Českou televizí jsme spolupracovali také na seriálu Děcko. Natáčení se soustředilo do Hořovic na Berounsku a trvalo celkem 74 natáčecích dnů. Jednou z důležitých filmových událostí letošního roku je bezesporu premiéra filmu Amerikánka. Je radost, když se můžeme jako filmová kancelář podílet na ojedinělém uměleckém počinu české kinematografie, ale i filmu s velkým obsahovým přesahem. Svým originálním výtvarným pojetím působí na smysly diváka a odkazuje jím filmovou kulturu 60. let. Ve filmu, který je právě v kinech, tak mohou diváci vidět například koleje před zámkem Bezno nebo halu v bývalé továrně ČKD Slaný – ta sloužila jako improvizované filmové studio. Do budoucna plánujeme spolupráci na filmech Zahrádkáři nebo Hašek,“ uvedla Martina Kuncová ze Střední Čechy filmová kancelář, která podporuje filmové produkce v kraji a usiluje o to, aby region zůstal atraktivním místem pro české i zahraniční filmaře. Disponuje také rozsáhlým archivem míst po celém regionu.

Přítomnost filmových produkcí má zároveň pro kraj ekonomický přínos. Filmaři nejenom podporují místní podnikatele, ale také přitahují turisty. Zejména filmoví nadšenci, ale i běžní návštěvníci vyhledávají místa, která se objevila na plátně. Filmy, seriály a další díla tak mohou inspirovat diváky k návštěvě míst, která jsou spojena s jejich oblíbenými příběhy.

Po uvedení děl v kinech nebo v televizi se obvykle zvedne návštěvnost míst, která se objevila na plátně a zájem o návštěvu trvá i v dalších letech. Příkladem může být uvedení příběhové počítačové hry Kingdom Come: Deliverance před šesti lety, která hráčům nabízí herní zážitek v prostředí středočeského Posázaví v době středověku. Do okolí řeky Sázavy, hlavního dějiště příběhu, se už několik let příznivci hry vydávají prozkoumat, jak se krajina a architektura proměnily v čase.

„Už v roce 2018 jsme vydali speciální brožuru, která provádí turisty po stopách hlavního hrdiny herního příběhu KingdomCome: Deliverance. Průvodce obsahuje trasu po nejvýraznějších místech děje a zároveň střet jejich středověké podoby s dneškem. Nejenom herní nadšenci tak mohou následovat kroky hrdiny hry a prožít svůj vlastní příběh v posázavských reáliích. Příští rok plánuje herní studio vydat pokračování hry, kde bude hlavním dějištěm Kutná Hora. Město se už nyní připravuje na příjezd fanoušků hry,” uvedl Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.