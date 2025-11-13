Po pěti letech se na Kokořínsku objevila vlčata. Ochránci slaví návrat smečky

Dobrá zpráva z přírody: po pěti letech se podařilo potvrdit úspěšné vyvedení vlčat v oblasti Kokořínska a Ralska. Záznamy z fotopastí potvrdily, že v tamních lesích vyrůstají malí potomci vlčí smečky, která se v regionu dlouhodobě vyskytuje.
Vlci se na Kokořínsko a do bývalého vojenského prostoru Ralsko vrátili už v roce 2014. Smečku tehdy vedl původní rodičovský pár, jehož samice – snadno rozpoznatelná „jednouchá“ vlčice – byla v roce 2020 nalezena mrtvá. Původní domněnka, že ji srazilo auto, se později změnila na podezření ze zastřelení. Od té doby se rozmnožování vlků v této oblasti nepodařilo doložit – až do letošního léta.
„Letos v červenci zachytily fotopasti několik mláďat. Jde o první potvrzený odchov po pěti letech,“ uvedli ochránci přírody z projektu Návrat vlka.
Vlci se rozšiřují i do dalších oblastí
Zatímco Kokořínsko slaví návrat vlčat, v jiných regionech se rozmnožování zatím nepodařilo prokázat. Například v Novohradských horách ochránci stále čekají na první snímky či stopy mláďat. „Smečka je zde česko-rakouská, výskyt na české straně hranice se obvykle potvrzuje až na přelomu podzimu a zimy,“ vysvětlují odborníci.
Úspěšné množení vlků zaznamenali ochránci také na Frýdlantsku, Jesenicku, v Beskydech, Javorníkách a na Broumovsku. V Javořích horách se dokonce o mláďata stará samice se třemi končetinami, která nahradila upytlačenou vlčici z původního páru. V Krušných horách se zase objevil nový mladý pár, od něhož si ochránci slibují další úspěšný odchov v příštím roce.