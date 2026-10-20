Mělnicko Mělník

PID Point vyjíždí za cestujícími. Pomůže s Lítačkou, jízdenkami i plánováním cest

Pepa Kowanda 169 Přečtení

Mobilní informační centrum Pražské integrované dopravy přiváží služby cestujícím přímo do měst, obcí, škol i firem. Lidé si zde mohou vyřídit kartu Lítačka, dobít kupón nebo získat informace o spojení a tarifech.

Cestující v Praze a Středočeském kraji mohou využít služeb mobilního informačního centra PID Point. Jeho cílem je přiblížit informace a praktickou pomoc v oblasti veřejné dopravy lidem přímo v jejich městech a obcích, aniž by museli cestovat do kamenného informačního centra.

PID Point je součástí systému Pražské integrované dopravy (PID) a doplňuje stávající síť informačních center. Ta se nacházejí například v Praze, Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníku.

Co všechno PID Point nabízí?

Mobilní centrum poskytuje širokou škálu služeb spojených s cestováním veřejnou dopravou. Zájemci si mohou nechat expresně vyhotovit kartu PID Lítačka, včetně pořízení fotografie, dobít časový kupón nebo doložit nárok na slevu.

Pracovníci pomohou také s používáním mobilní aplikace, vyhledají vhodné spojení, poradí s tarifem a vytisknou jízdní řády. Cestující tak mohou na jednom místě vyřešit řadu běžných záležitostí souvisejících s každodenním dojížděním i příležitostnými cestami.

PID Point zamíří do Kralup a na Mělník

Mobilní informační centrum PID Point v říjnu navštíví také Kralupy nad Vltavou a Mělník. Obyvatelé obou měst budou mít možnost vyřídit si na místě záležitosti spojené s kartou Lítačka, dobít jízdní kupón nebo získat informace o spojení a tarifech.

V Mělníku bude PID Point k dispozici v úterý 6. října 2026 od 9:00 do 16:00 na náměstí Karla IV. Do Kralup nad Vltavou dorazí v úterý 20. října 2026 od 9:00 do 16:00 do Husovy ulice.

Mobilní centrum může přijet i na akce

PID Point nemusí sloužit pouze obyvatelům měst a obcí. Jeho služby mohou využít také pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí.

Návštěvníci tak získají informace o dopravě přímo v místě konání akce. Mohou si nechat vyhledat vhodné spojení domů, poradit se s výběrem jízdenky nebo vyřídit záležitosti spojené s kartou Lítačka. Služba může přispět k pohodlnějšímu cestování a podpořit využívání veřejné dopravy při cestách na akce i zpět.

PID Point zamíří také do škol a firem

Mobilní informační centrum mohou využít rovněž školy a firmy. Jeho návštěva může pomoci žákům, studentům, rodičům i zaměstnancům lépe se orientovat v systému veřejné dopravy.

Na místě lze získat pomoc s vyřízením karty Lítačka, doložením nároku na slevu nebo používáním mobilní aplikace. Pracovníci zároveň poradí s výběrem vhodného spojení a výhodnější jízdenky.

Cílem je usnadnit lidem každodenní dojíždění do školy a zaměstnání i cestování za volnočasovými aktivitami.

Jak si PID Point objednat?

Školy, firmy i organizátoři akcí, kteří mají zájem o návštěvu mobilního informačního centra, mohou napsat na e-mail mobilnicentrum@idsk.cz. Pracovníci se jim následně ozvou a domluví další postup.

Služba PID Point je poskytována zcela zdarma.

Aktuální informace o plánovaných výjezdech a dalších službách jsou dostupné na webu Pražské integrované dopravy.

Mobilní informační centrum tak rozšiřuje možnosti, jak se cestující mohou dostat k potřebným informacím a službám PID – jednoduše, pohodlně a blíže místu, kde žijí, studují nebo pracují.

Zdroj: Pražská integrovaná doprava – Mobilní informační centrum PID Point: Jízdní řády na říjen. Dostupné online: https://pid.cz/pidpoint/

Počet přečtení: 139

Přečtěte si také:

Blíží se přijímací zkoušky. Nemocnice Mělník a místní zdravotnická škola připravují budoucí sestry už během studia

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Blíží se přijímací zkoušky. Nemocnice Mělník a místní zdravotnická škola připravují budoucí sestry už během studia

Výměna horkovodu u Kojetic je dokončena. Neratovice budou mít spolehlivější dodávky tepla

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výměna horkovodu u Kojetic je dokončena. Neratovice budou mít spolehlivější dodávky tepla

Policie chystá velké měření rychlosti, zapojit se může i veřejnost

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Policie chystá velké měření rychlosti, zapojit se může i veřejnost