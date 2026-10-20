PID Point vyjíždí za cestujícími. Pomůže s Lítačkou, jízdenkami i plánováním cest
Mobilní informační centrum Pražské integrované dopravy přiváží služby cestujícím přímo do měst, obcí, škol i firem. Lidé si zde mohou vyřídit kartu Lítačka, dobít kupón nebo získat informace o spojení a tarifech.
Cestující v Praze a Středočeském kraji mohou využít služeb mobilního informačního centra PID Point. Jeho cílem je přiblížit informace a praktickou pomoc v oblasti veřejné dopravy lidem přímo v jejich městech a obcích, aniž by museli cestovat do kamenného informačního centra.
PID Point je součástí systému Pražské integrované dopravy (PID) a doplňuje stávající síť informačních center. Ta se nacházejí například v Praze, Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníku.
Co všechno PID Point nabízí?
Mobilní centrum poskytuje širokou škálu služeb spojených s cestováním veřejnou dopravou. Zájemci si mohou nechat expresně vyhotovit kartu PID Lítačka, včetně pořízení fotografie, dobít časový kupón nebo doložit nárok na slevu.
Pracovníci pomohou také s používáním mobilní aplikace, vyhledají vhodné spojení, poradí s tarifem a vytisknou jízdní řády. Cestující tak mohou na jednom místě vyřešit řadu běžných záležitostí souvisejících s každodenním dojížděním i příležitostnými cestami.
PID Point zamíří do Kralup a na Mělník
Mobilní informační centrum PID Point v říjnu navštíví také Kralupy nad Vltavou a Mělník. Obyvatelé obou měst budou mít možnost vyřídit si na místě záležitosti spojené s kartou Lítačka, dobít jízdní kupón nebo získat informace o spojení a tarifech.
V Mělníku bude PID Point k dispozici v úterý 6. října 2026 od 9:00 do 16:00 na náměstí Karla IV. Do Kralup nad Vltavou dorazí v úterý 20. října 2026 od 9:00 do 16:00 do Husovy ulice.
Mobilní centrum může přijet i na akce
PID Point nemusí sloužit pouze obyvatelům měst a obcí. Jeho služby mohou využít také pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí.
Návštěvníci tak získají informace o dopravě přímo v místě konání akce. Mohou si nechat vyhledat vhodné spojení domů, poradit se s výběrem jízdenky nebo vyřídit záležitosti spojené s kartou Lítačka. Služba může přispět k pohodlnějšímu cestování a podpořit využívání veřejné dopravy při cestách na akce i zpět.
PID Point zamíří také do škol a firem
Mobilní informační centrum mohou využít rovněž školy a firmy. Jeho návštěva může pomoci žákům, studentům, rodičům i zaměstnancům lépe se orientovat v systému veřejné dopravy.
Na místě lze získat pomoc s vyřízením karty Lítačka, doložením nároku na slevu nebo používáním mobilní aplikace. Pracovníci zároveň poradí s výběrem vhodného spojení a výhodnější jízdenky.
Cílem je usnadnit lidem každodenní dojíždění do školy a zaměstnání i cestování za volnočasovými aktivitami.
Jak si PID Point objednat?
Školy, firmy i organizátoři akcí, kteří mají zájem o návštěvu mobilního informačního centra, mohou napsat na e-mail mobilnicentrum@idsk.cz. Pracovníci se jim následně ozvou a domluví další postup.
Služba PID Point je poskytována zcela zdarma.
Aktuální informace o plánovaných výjezdech a dalších službách jsou dostupné na webu Pražské integrované dopravy.
Mobilní informační centrum tak rozšiřuje možnosti, jak se cestující mohou dostat k potřebným informacím a službám PID – jednoduše, pohodlně a blíže místu, kde žijí, studují nebo pracují.
Zdroj: Pražská integrovaná doprava – Mobilní informační centrum PID Point: Jízdní řády na říjen. Dostupné online: https://pid.cz/pidpoint/