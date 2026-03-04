Parkoviště u tenisových kurtů na Pražské čeká velká proměna
Město Mělník plánuje rozsáhlou rekonstrukci parkoviště u tenisových kurtů na ulici Pražská. Současné parkování je podle místních obyvatel nedostatečné, nepřehledné a auta často parkují i mimo vyhrazená místa, například na trávnících, což ztěžuje pohyb chodců a celkovou orientaci v prostoru.
Podle návrhu města by se kapacita parkoviště měla zvýšit na 104 míst, což je zhruba o polovinu více než nyní. Současné vjezdy a výjezdy zůstanou zachovány, ale celkový design prostoru se zásadně zlepší.
Součástí plánované úpravy je i nový chodník, který povede od ulice Pražská podél bytového domu kolem sportovní haly až k parku Na Polabí. Tento chodník nabídne chodcům bezpečnou a přímou cestu bez nutnosti obcházení zaparkovaných aut.
V projektu se počítá s rozšířením plochy pro polopodzemní kontejnery, instalací laviček a výsadbou nové zeleně. Keře a vzrostlé stromy pak vytvoří příjemnější odpočinkové místo i pro ty, kdo tam jen procházejí.
Zahájení prací se očekává v roce 2027. Po dokončení úprav by parkoviště mělo být přehlednější, bezpečnější a mělo by nabízet více míst nejen pro řidiče, ale i zpříjemnit celkový městský prostor kolem tenisových kurtů.
foto převzato z fb: město Mělník