Parkování na Mělníku by se mělo brzy zlepšit

S parkováním je na Mělníku v některých čtvrtích problém. Své o tom vědí

hlavně obyvatelé sídlišť. Město ale postupně pracuje na zlepšení. Ve hře je

hned několik variant.

Na některých místech, například na náměstí Míru se podle městské policie podařilo

situaci zlepšit. „Zde byla situace dlouhodobě kritická a pomohlo zde zavedení režimu

placeného parkování,“ uvedl ředitel Městské policie Mělník vrchní komisař Ladislav

Hošmánek. Jak ale připomněl, aby si lidé mohli bez problémů vyřídit nejnutnější věci,

mohou na náměstí půl hodiny stát zdarma. Parkovné platí u automatů až při

dlouhodobějším pobytu.

Ne všude se ale toto řešení dá použít. Špatná situace zůstává hlavně na sídlištích. I

tady se ale postupně parkování zlepšuje. „Využíváme toho, že investujeme do

veřejného prostoru a docela zásadně rekonstruujeme řadu ulic i na sídlištích. Při

zpracovávání těchto projektů počítáme vždy i s navýšením počtu parkovacích míst.

Příkladem z poslední doby je rekonstrukce ulice U Cihelny, kde přibylo 20

parkovacích míst. V rámci rekonstrukce Nemocniční se počítá s navýšením

parkování o 50 aut. Vždycky přitom myslíme i na rozšířená stání pro maminky nebo

pro invalidy. Opravovalo se také parkoviště v Bezručově ulici, jehož kapacita bude

díky úpravě povrchu také lépe využitelná,“ uvádí místostarosta Mělníka Petr

Kowanda. Ten připomněl, že stejná filosofie platí například i pro připravované

rekonstrukce ulic Jezdecká, Fričova nebo Českobratrská.

Tyto opravy často dočasně parkování ale i zkomplikují, protože řidiči musejí po

dobu stavebních prací najít místo na zaparkování jinde. „Bez toho to bohužel nejde.

To by se opravit nedalo vůbec nic. Snad ale lidé ocení výsledek,“ věří Kowanda.

Mělník v současné době připravuje analýzu parkování ve městě, která by mohla

navést k řešení, jak situaci zlepšit. Aktuálně se vytváří pracovní skupina, v níž budou

zástupci města a policie. „Výsledky by měly být známé letos,“ tvrdí mluvčí města Jan

Nováček. Podle něj je ve hře hned několik variant řešení, které zahrnují i často

diskutované modré zóny nebo parkovací domy. „Nepředbíhal bych ale. Město si

nechá poradit od odborníků a samozřejmě zapojí do debaty i veřejnost,“ doplnil

Nováček.

Změn se zatím nedočká režim placených parkovišť. „Vyhláška o cenách

předplacených karet a placeného stání se měnila naposledy v roce 2022. Ceníky

zůstávají letos beze změny,“ potvrdil ředitel městské policie Ladislav Hošmánek. Na

parkovném se ročně vybere zhruba 45 milionů, které jsou použity na činnost městské

policie.