Park na Seifertově náměstí v kralupské části Lobeček čeká rozsáhlá proměna
Dlouhá léta zanedbaný prostor mezi věžovými domy projde rekonstrukcí, která má vrátit místu původní charakter a zároveň nabídnout modernější a příjemnější prostředí pro obyvatele.
Park vznikl v 70. letech podle návrhu architekta Jirkala a inspiroval se tehdejšími trendy krajinářské architektury. Typické jsou pro něj zakřivené cesty, množství zeleně a zastřešená kolonáda, která lemovala velkou část prostoru. Právě tyto prvky mají být zachovány i po rekonstrukci.
Současný stav parku byl podle města už nevyhovující. Návštěvníci se potýkali s rozbitými chodníky, poškozenými lavičkami i chátrající konstrukcí kolonády. Dřívější kašna navíc zmizela a nahradil ji pouze záhon. Nový projekt proto počítá s návratem vodního prvku i obnovou zeleně.
Obnova se dotkne nejen samotného parku, ale i navazující infrastruktury. Projekt zahrnuje rekonstrukci prostranství, autobusové zastávky, cestní sítě i modernizaci veřejného osvětlení. Přibude také nový mobiliář a upravené odpočinkové zóny.
Stavební práce se však neobejdou bez dopravních omezení. Nejvýraznější změny pocítí obyvatelé i návštěvníci v ulici Mostní, která je často využívána jak rezidenty, tak návštěvníky Kulturního domu Vltava. Kvůli rekonstrukci bude prostor postupně uzavírán a od 14. srpna 2025 začne v celé šíři komunikace platit dočasný zákaz stání a zastavení vozidel.
Cílem projektu je vytvořit modernější a přívětivější veřejný prostor, který zachová původní charakter parku, ale nabídne kvalitnější zázemí pro odpočinek i každodenní život obyvatel Lobečku.
Fotografie převzato: FB město Kralupy nad Vltavou