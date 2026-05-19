Paliva ve Středočeském kraji zlevnila. Nejnižší ceny benzinu jsou na Mělnicku

Pepa Kowanda

Ceny pohonných hmot ve Středočeském kraji oproti minulému týdnu klesly. Nejprodávanější benzin Natural 95 nyní řidiči tankují v průměru za 42,62 koruny za litr, což je o 38 haléřů méně než před týdnem. Výrazněji zlevnila nafta, jejíž cena se snížila o 2,13 koruny na litr. Aktuálně tak litr nafty vyjde v průměru na 41,30 koruny.

Přesto jsou ceny paliv stále výrazně vyšší než před rokem. Benzin je meziročně dražší o 8,52 koruny za litr a nafta o 8,58 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje.

Růst cen v předchozích týdnech ovlivnila především situace na Blízkém východě. Od konce února zdražila nafta v kraji přibližně o osm korun na litr, benzin pak téměř o devět korun.

Kvůli vysokým cenám stanovuje ministerstvo financí maximální možné ceny pohonných hmot. Ve středu činil cenový strop pro benzin 43,87 koruny za litr, u nafty pak 42,11 koruny.

Nejlevněji natankují motoristé benzin na Mělnicku, kde litr vychází v průměru na 42,37 koruny. Nejnižší ceny nafty hlásí čerpací stanice na Nymbursku a Rakovnicku, kde litr stojí kolem 41,01 koruny.

Naopak nejdražší benzin ve Středočeském kraji prodávají pumpy na Benešovsku. Řidiči tam za litr zaplatí průměrně 43,06 koruny. Nafta je nejdražší na Kolínsku s průměrnou cenou 41,67 koruny za litr.

V celorepublikovém srovnání vychází průměrná cena benzinu Natural 95 na 42,53 koruny za litr, zatímco nafta stojí v průměru 41,36 koruny. Nejlevnější benzin tankují řidiči v Ústeckém kraji, nafta je nejdostupnější v Karlovarském kraji.

Nejvyšší ceny pohonných hmot zůstávají tradičně v Praze. Litr benzinu tam stojí průměrně 43,03 koruny, nafta vyjde na 41,65 koruny za litr.



