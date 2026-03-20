Opuštěné nádraží na Kokořínsku míří do dražby. Součástí je i historická čekárna a dřevěné toalety
Na Kokořínsku se chystá prodej nevyužívaného železničního nádraží, které už delší dobu chátrá. Objekt, jenž kdysi sloužil cestujícím na regionální trati, nyní hledá nového majitele prostřednictvím dražby.
Součástí areálu není pouze samotná nádražní budova, ale také původní čekárna a samostatně stojící dřevěné toalety. Tyto prvky dodávají místu specifický historický charakter, který může oslovit nejen investory, ale i milovníky starých staveb.
Budova je v současnosti nevyužívaná a její technický stav odpovídá dlouhodobé absenci údržby. Přesto nabízí zajímavý potenciál — například pro rekreační využití, bydlení nebo podnikatelský projekt v turisticky atraktivní oblasti.
Dražba představuje příležitost získat netradiční nemovitost v malebném prostředí Kokořínska. Nový vlastník však bude muset počítat s nutnými investicemi do rekonstrukce.
Fotografie je pouze ilustrační