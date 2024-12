Opatrně s nakupováním dárků na internetu. Na Mělnicku je denně nová oběť

Blíží se vánoční svátky a většina z nás již pořizuje dárky pod stromeček a to prostřednictvím internetu. I přes četná varování před kriminalitou páchanou v online prostředí, se mělničtí policisté a kriminalisté touto problematikou intenzivně zabývají. Není ani jeden den, kdy by se neobjevila nová oběť internetových podvodů.



Prodej zboží na internetu

Mezi velmi častá oznámení patří jednání, kdy poškozený nabízí zboží na inzertních portálech (např. www.bazos.cz, www.vinted.cz apod.) a na inzerát se ozve „kupující“ – podvodník. Tento nabízí prodejci možnost vyzvednutí zboží prostřednictvím kurýra (přepravní společnost) např. ze společnosti Zásilkovna, DPD, Česká pošta apod. Následně zašle prodejci odkaz, který ho navádí k zadání údajů své platební karty nebo se přihlásit do internet banky, aby mohl obdržet platbu za zboží. POZOR! Ve většině případů jsou tyto odkazy falešné. Získaných dat podvodník využije k převodu peněžních prostředků z účtu poškozeného prodejce. Takže místo získání peněz, naopak prodejce o peníze přijde. Proto zbystřete pokaždé, pokud Vám kupující nabídne nestandartní způsob platby či vyzvednutí zboží! Může se jednat o podvod.

Love story – alias smyšlený příběh o zahraničním vojákovi, lékaři/lékařce

Prostřednictvím internetových seznamek, facebooku osloví „nešťastný“ zahraniční voják/ lékař/lékařka svou oběť s tím, že je na zahraniční misi a začne si s ní romanticky dopisovat. V rámci komunikaci požádá o finanční pomoc, vyzvednutí zásilky či slibuje společnou budoucnost apod. Ve skutečnosti se jedná o podvodníka, který chce ze své oběti jen vylákat, co největší finanční obnos. URČITĚ VÍTE, S KÝM SI PÍŠETE??? Ten fešák/fešanda na fotce za Vámi opravdu nepřijede!

Falešný bankéř/policista

Z banky Vám zavolá „bankéř“, že máte napadený účet. Abyste ochránili své finance, musíte je IHNED vyzvednout a vložit na nový účet či do bitcoinmatu. POZOR! Skutečný bankéř toto po Vás chtít nikdy nebude. A jak si věc ověřit? Hovor ukončete a zavolejte zpět na dané telefonní číslo. Ve většině případů Vám hovor již nikdo nezvedne. Případně zavolejte do své banky a sdělenou informaci si prověřte.

Výhodné investice do kryptoměn

Na e-mail obdržíte SUPER výhodnou nabídku na nákup kryptoměn nebo informaci, že v minulosti jste investoval do bitcoinů a nyní máte v peněžence již pěkný obnos (např. 5.000USD). Následně budete vyzváni ke stažení aplikace např. Anydesk, Teamviewer, Revolut apod. do počítače, notebooku či telefonu, aby Vám mohl ten „dobrodinec“ peníze zaslat. JSTE SI JISTI, CO SI DO SVÉHO PŘÍSTROJE STAHUJETE??? POZOR, může se jednat o podvod a nainstalováním doporučené aplikace, dáváte cizímu člověku neomezený přístup do vašeho zařízení, ve kterém si bude moci dělat, co chce – převádět peníze, komunikovat s Vašimi přáteli ……

Legenda vnuk/vnučka, dcera/syn

Z neznámého čísla volá váš „vnuk/vnučka“: „Ahoj babi, to jsem já, víš, potřebuji peníze, protože….. Přijede pro ně můj kamarád…….“. Jé, Vašíku to jsi ty?: odpovídá v telefonickém hovoru babička či děda. Opravdu je to Váš vnuk/vnučka?? NIKDY volajícího neoslovujte jménem, je to jen další vodítko pro podvodníka. Hovor ukončete a zavolejte svému vnukovi/vnučce na telefonní číslo, které vám osobně dali a věc si ověřte.

Mezi nejaktuálnější podvodné legendy patří tato. Obdržíte SMS zprávu či zprávu na whatsapp ve znění: „Ahoj mami, rozbil se mi telefon, tohle je moje nové číslo. Pošli mi peníze na opravu …“. Zbystřete! Opět si informaci ověřte! Může se jednat o podvod.

A jak nenaletět podvodníkům? Zachovejte klid. Přemýšlejte, nevěřte všemu a raději si informace ověřte.