Ani v okresním derby Mělník nepoznal hořkost porážky

Avšak bylo to tentokrát velmi napínavé.. Junior zavítal do Kralup nad Vltavou a byl to opět skvělý zápas.

Derrby mělo velkolepý začátek. Zazněla státní hymna a účast hejtmanky Středočeského kraje, která kromě úvodního slova vhodila i úvodní buly.

Domácí velmi omlazený tým vstoupil do zápasu hodně aktivně a již ve čtvrté Kralupy otevřely skóre utkání – 1:0. To bylo ale z domácího úvodního tlaku všechno, utkání se postupně nejen srovnalo, ale větší hokejová aktivita byla vidět ze strany Mělníka. A tak ve čtrnácté minutě se síťka v domácí brance přeci jen třepetala, a do šaten se šlo za stavu – 1:1. Druhá třetina zápasu začala podobným scénářem, jako první a hned v první minutě se Mělník ujal vedení – 1:2. A již v další minutě při pobytu mělnického druhého útoku to bylo již – 1:3! Jenže Kralupy snížily ve 25.minutě zápasu v přesilovce na 2:3. No a po nevyužití přesilovky hostů se podařilo domácímu týmu dokonce vyrovnat na 3:3!

Třebaže se hrál i nadále hrál rychlý a fyzicky náročný hokej, třetí třetina byla přeci jenom opatrnější, bylo vidět. Ani jeden tým nechtěl udělat chybu a tak zápas skončil po šedesáti minutách vyrovnaným skóre 3:3 a na řadu muselo přijít prodloužení. V něm si mnohem větší šance vytvořil Mělník, a rozhodnutí se rýsovalo třikrát, a za Kralupy se mohl o rozhodující moment postarat v samostatném úniku Hampl. Avšak oba brankáři ale své týmy podrželi. V samostatných nájezdech začal lépe Mělník, ve druhé sérii prostřelil Škubala D.Litera, ale ve třetí sérii srovnal za Kralupy Příhoda. V čtvrté sérii nejdříve překonal Škubala forehandovým blafákem Havel, aby vzápětí srovnal střelou okolo Cháberovy lapačky Hampl. Rozhodnutí nakonec přinesla šestá série nájezdů, ve které se za Kralupy netrefil Brandejský a Havel předvedl druhý úspěšný blafák, tentokrát do bekhendu.

Mělník tak ve velmi dobrém zápase vyhrál 4:3 po nájezdech a odváží si z Kralup další dva body. Příští utkání odehraje v sobotu 27. listopadu od 17:45. A to na Zimním stadionu v Hořovicích se postaví domácímu týmu HC Spartak Žebrák.

mar