Odpadová soutěž má svého vítěze. Za Mělnicko se umístily Medonosy

Zástupci Středočeského kraje společně s obalovou společností EKO-KOM už podvacáté ocenili obce, které za minulý rok dokázaly vytřídit nejvíce odpadu. Cílem soutěže „My třídíme nejlépe“ je vést a motivovat samosprávy a jejich obyvatele k vyšší míře separace odpadu.

V konkurenci do 299 obyvatel si nejlépe vedly obce Čakov, Okřínek a Medonosy. V druhé soutěžní kategorii od 300 do 999 obyvatel uspěla Kondrac, dále Boseň a Hvožďany. Mezi obcemi od 1 000 do 2 999 obyvatel se k výhře protřídily Tuchoměřice, Petrovice a Drahelčice.

„Poslední kategorii nad 3 000 obyvatel opanoval Týnec nad Sázavou, na druhém místě skončily Zdiby a bronz získaly Černošice. Ochota třídit u Středočešek a Středočechů neustále stoupá, tento ročník soutěže to jen potvrdil,“ zhodnotila radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba. Obce po celý rok sbírají body v sedmi dílčích kategoriích (čtyři hlavní a tři doplňkové). Kompletní výsledky jsou dostupné na webu.

Například v Čakově vytřídil každý obyvatel průměrně 43 kilogramů skla, meziročně o 17 kilogramů více. V Tuchoměřicích pro změnu snížili množství směsného komunálního odpadu, na každého obyvatele tam připadly 103 kilogramy. V Černošicích každý jednotlivec dokázal vyseparovat zhruba 30,5 kilogramů plastů, meziročně o necelé 4 kilogramy více. „Chci poděkovat všem zapojeným samosprávám i obyvatelům za jejich zodpovědný přístup a pogratulovat vítězům. Jsou skvělým vzorem pro ostatní,“ doplnila radní Jindřiška Romba. Za umístění na prvních třech příčkách v jednotlivých kategoriích podle velikosti získávají ocenění finanční dar, Středočeský kraj mezi dvanáct obcí rozdělí celkem 480 tisíc korun.

Do síně slávy vstoupil Týnec nad Sázavou i Medonosy

Síň slávy nově rozšířily čtyři obce. Do ní vstoupí každá, která se dva roky po sobě umístila na prvních třech příčkách. Čestný titul „Třídič Středočeského kraje“ získal Okřínek, Medonosy, Tuchoměřice

a Týnec nad Sázavou.

Výsledky 20. ročníku soutěže „My třídíme nejlépe“ podle kategorií:



kategorie 1. místo 2. místo 3. místo

do 299 obyvatel Čakov Okřínek Medonosy od 300 do 999 obyvatel Kondrac Boseň Hvožďany od 1 000 do 2 999 obyvatel Tuchoměřice Petrovice Drahelčice od 3 000 obyvatel Týnec nad Sázavou Zdiby Černošice