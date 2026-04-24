Obnova brouzdaliště v Neratovicích finišuje, hotovo má být letos
Na letním koupališti v Neratovicích pokračují práce na obnově brouzdaliště určeného pro nejmenší návštěvníky. Hotovo by mělo být už během letošní koupací sezony, takže děti by si nové zázemí mohly užít ještě letos.
Modernizace má odstranit problémy z minulých let, kdy si lidé často stěžovali na příliš studenou vodu. Nové řešení by mělo přinést komfortnější podmínky a příjemnější prostředí pro rodiny s dětmi.
Rekonstrukce brouzdaliště je zároveň poslední etapou rozsáhlé obnovy celého areálu koupaliště. Ta začala už před několika lety modernizací hlavního bazénu s atrakcemi a pokračovala úpravami neplavecké části v loňském roce.
Po dokončení všech prací by měl areál nabídnout návštěvníkům moderní a kompletně zrekonstruované zázemí, které odpovídá současným požadavkům na rekreační koupání.
