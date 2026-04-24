Neratovice Neratovicko TOP Zprávy

Obnova brouzdaliště v Neratovicích finišuje, hotovo má být letos

Pepa Kowanda 1201 Přečtení

Na letním koupališti v Neratovicích pokračují práce na obnově brouzdaliště určeného pro nejmenší návštěvníky. Hotovo by mělo být už během letošní koupací sezony, takže děti by si nové zázemí mohly užít ještě letos.

Modernizace má odstranit problémy z minulých let, kdy si lidé často stěžovali na příliš studenou vodu. Nové řešení by mělo přinést komfortnější podmínky a příjemnější prostředí pro rodiny s dětmi.

Rekonstrukce brouzdaliště je zároveň poslední etapou rozsáhlé obnovy celého areálu koupaliště. Ta začala už před několika lety modernizací hlavního bazénu s atrakcemi a pokračovala úpravami neplavecké části v loňském roce.

Po dokončení všech prací by měl areál nabídnout návštěvníkům moderní a kompletně zrekonstruované zázemí, které odpovídá současným požadavkům na rekreační koupání.

Fotografie převzato: sportovisteneratovice.cz

Počet přečtení: 963

Přečtěte si také:

Ve Spolaně se konalo pravidelné policejní cvičení

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ve Spolaně se konalo pravidelné policejní cvičení

Středočeši ocenili nejlepší regionální potraviny. Mezi vítězi je i výrobek z Mělnicka

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Středočeši ocenili nejlepší regionální potraviny. Mezi vítězi je i výrobek z Mělnicka

Pokousanému chlapci dali mělničtí policisté slib. A ten také splnili

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pokousanému chlapci dali mělničtí policisté slib. A ten také splnili