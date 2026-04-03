Oblíbený Beach Park Mlékojedy končí. Areál je nyní na prodej

Pepa Kowanda

Letošní léto může být pro návštěvníky Mlékojed velkým zklamáním. Známý Beach Park, který v minulých letech patřil mezi oblíbená místa pro letní odpočinek, občerstvení i kulturní akce, končí svůj provoz a celý areál je aktuálně na prodej.

Místo, které si získalo popularitu mezi místními i návštěvníky z širšího okolí, bylo vyhledávané především během teplých měsíců. Lidé sem mířili za koupáním, posezením u vody, dobrým jídlem i letní atmosférou.

Podle dostupných informací je nyní celý areál nabízen k prodeji. Přesto stále existuje možnost, že by se v budoucnu mohl objevit nový provozovatel, který by na dosavadní tradici navázal a místo znovu oživil.

Pro obyvatele regionu by to znamenalo zachování oblíbeného letního zázemí, které bylo v minulých letech spojeno s odpočinkem, rodinnými výlety i společenskými akcemi.

Mnozí tak nyní čekají, zda se najde nový majitel, který dá areálu novou budoucnost.

Foto převzato: beachparkmlekojedy.cz

