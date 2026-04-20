Nový úsek Labské cyklostezky v Kostelci je ve výstavbě
V Kostelci nad Labem začala výstavba nové části Labské cyklostezky, jejíž součástí bude i úprava mostu přes Labe. Cílem projektu je hlavně zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců, kteří se dosud museli pohybovat po frekventované silnici spolu s auty.
Nově vznikne oddělená trasa pro nemotorovou dopravu, která propojí oba břehy řeky. Díky tomu se lidé vyhnou nebezpečnému provozu, kde denně projíždějí tisíce vozidel.
Součástí stavby je také rozšíření mostu a vybudování opěrných zdí či dalších úprav v okolí. Celý úsek bude mít zhruba několik set metrů a naváže na další části Labské cyklostezky, která se postupně rozšiřuje v regionu.
Projekt vyjde na desítky milionů korun a je financován z evropských dotací. Hotovo by mělo být v první polovině roku 2027.
