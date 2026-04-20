Kostelec nad Labem Neratovicko TOP Zprávy

Nový úsek Labské cyklostezky v Kostelci je ve výstavbě

Pepa Kowanda 1728 Přečtení

V Kostelci nad Labem začala výstavba nové části Labské cyklostezky, jejíž součástí bude i úprava mostu přes Labe. Cílem projektu je hlavně zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců, kteří se dosud museli pohybovat po frekventované silnici spolu s auty.

Nově vznikne oddělená trasa pro nemotorovou dopravu, která propojí oba břehy řeky. Díky tomu se lidé vyhnou nebezpečnému provozu, kde denně projíždějí tisíce vozidel.

Součástí stavby je také rozšíření mostu a vybudování opěrných zdí či dalších úprav v okolí. Celý úsek bude mít zhruba několik set metrů a naváže na další části Labské cyklostezky, která se postupně rozšiřuje v regionu.

Projekt vyjde na desítky milionů korun a je financován z evropských dotací. Hotovo by mělo být v první polovině roku 2027.

Fotografie převzato: www.nadacepartnerstvi.cz

Počet přečtení: 1 247

