Nové dětské hřiště u DDM v Mělníku je hotové. Na otevření si ale ještě počká
Nové dětské hřiště u Domu dětí a mládeže v sadech Na Polabí v Mělníku je dokončené. Děti se na něm ale zatím nevyřádí. V okolí herních prvků totiž byla čerstvě zaseta tráva, která potřebuje čas, aby pořádně zakořenila.
Práce na novém dětském hřišti u DDM v mělnických sadech Na Polabí jsou u konce. Na místě jsou připravené nové herní prvky i bezpečné dopadové plochy. Než se však hřiště otevře veřejnosti, musí ještě vyrůst nově zasetý trávník.
Město proto žádá návštěvníky, aby respektovali dočasný zákaz vstupu do prostoru hřiště. Díky tomu bude mít tráva dostatek času k zakořenění a okolí herních prvků se bude moci připravit na každodenní provoz.
Otevření by mohlo přijít za dva týdny
Pokud vše půjde podle plánu, hřiště by se mohlo dětem a jejich rodičům otevřít během jednoho až dvou týdnů. Přesný termín zpřístupnění zatím nebyl oznámen.
Nové hřiště rozšíří možnosti vyžití pro rodiny s dětmi v oblíbené lokalitě sadů Na Polabí. Naváže také na již dokončené workoutové hřiště, které nabízí prostor pro aktivní trávení volného času.
V Mělníku tak vzniká další místo, kde si budou moci užít pohyb děti i dospělí. Na první návštěvu nového dětského hřiště si ale veřejnost musí ještě chvíli počkat.
Fotografie převzato FB město Mělník