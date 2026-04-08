Nová sportovní hala v Kralupech má stavební povolení. Dalším krokem je financování
Projekt nové sportovní haly na sídlišti U Cukrovaru v Kralupech nad Vltavou získal stavební povolení. Město tak má za sebou důležitý administrativní krok a nyní se soustředí na dokončení prováděcí dokumentace a zajištění finančních prostředků pro samotnou výstavbu.
Předpokládané náklady na realizaci se pohybují kolem 200 milionů korun, konečná částka však bude upřesněna až po vyhodnocení výběrového řízení. V letošním roce se se zahájením stavby zatím nepočítá, protože projekt dosud není zahrnut v rozpočtu města.
Radnice plánuje využít také možnost dotace od Národní sportovní agentury, která by měla pokrýt část investice.
Parkování zůstává součástí řešení
Jedním z často diskutovaných témat v lokalitě U Cukrovaru je dlouhodobě parkování. Podle města však nová hala situaci nemá zhoršit.
Součástí projektu je nová příjezdová komunikace včetně parkovacích míst, která povede za hotelem směrem k otočce autobusů u garáží. Vstup do haly bude navržen ze zadní strany směrem od železniční trati, což má pomoci omezit parkování návštěvníků v okolí stávající sportovní haly a plaveckého bazénu.
Moderní zázemí pro sport i veřejnost
Nová multifunkční hala má sloužit nejen sportovním klubům, ale také školám a široké veřejnosti. Využití najde například pro:
- basketbal
- florbal
- volejbal
- futsal
- taneční a sportovní soutěže
Součástí objektu bude také tribuna pro přibližně 300 diváků.
Město zároveň myslí i na provozní úspory. Na střeše haly jsou plánovány fotovoltaické panely, které mají přispět k energetické soběstačnosti budovy a snížení budoucích nákladů na provoz.
Foto převzato: mestokralupy.cz