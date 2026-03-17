Nová restaurace s minipivovarem oživí centrum Kralup
V centru Kralup nad Vltavou se připravuje otevření nové restaurace spojené s minipivovarem, která vzniká v prostorách bývalého pivovaru. Projekt je součástí širší rekonstrukce historického areálu, jenž má postupně ožít nejen gastronomií, ale i kulturním děním.
Provozovatel restaurace byl vybrán už na podzim loňského roku. Nyní se dokončují poslední úpravy, aby mohl být podnik otevřen veřejnosti. Podle plánů by se první pivo mohlo začít vařit už na jaře, přičemž plný provoz restaurace se očekává během následujících měsíců.
Nový podnik má navázat na historickou tradici vaření piva v Kralupech a nabídnout návštěvníkům nejen vlastní pivo, ale i moderní gastronomii. Součástí celého projektu je také snaha oživit centrum města a vytvořit atraktivní místo pro setkávání místních i turistů.
Rekonstrukce bývalého pivovaru začala v roce 2023 a její dokončení je plánováno na rok 2026. Kromě restaurace a minipivovaru zde vzniknou i další prostory pro kulturní a společenské aktivity, což má přispět k celkovému rozvoji lokality.
Foto převzato: kralupskyzpravodaj.cz