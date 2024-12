Nová restaurace McDonald’s na dálnici D8 u Kozomína otevřela

Na cestě ze severu Čech do hlavního města přibyla nová zastávka. Je jí restaurace McDonald’s D8 Kozomín, která vyrostla v připravovaném Retail Parku u této dopravní tepny. Radost z ní budou mít díky rozvozové službě McDelivery nejen řidiči, ale také obyvatelé blízkého okolí. Restaurace má pro hosty připravenou kompletní nabídku jídla, pití i dezertů. Nechybí obsluha přímo ke stolu, atraktivní interiér nebo McDrive pro pohodlné objednání z auta.

Zákazníci cestující mezi hlavním městem a severem Čech už nemusí po výjezdu z Prahy čekat více než 50 km na restauraci McDonald’s. V blízkosti sjezdu 9 směr Úžice totiž nově svítí zlaté oblouky, otevřela tam nová pobočka D8 Kozomín. Jejího provozu se ujal dlouholetý a zkušený franšízant Michael Friedrich: „Nezáleží na tom, zda otevřeme v centru města nebo na zdánlivě odlehlém místě u dálnice. Naši hosté se mohou spolehnout na stále vysoký standard našich služeb a známé chutě svých oblíbených produktů. Věřím, že si k nám najdou cestu také místní z Kozomína, Úžic a širšího okolí. Chceme pro ně být dobrými sousedy.“ V restauraci může sezónně pracovat až 80 lidí, což může být atraktivní například pro místní zájemce o letní brigády, kteří tak nemusí hledat práci ve větších městech.

Novou restauraci otevírá McDonald’s na této dálnici po více než 15 letech. Strategii výběru lokalit vysvětluje ředitel developmentu řetězce pro Česko a Slovensko Aleš Hrabák: „I v následujících měsících a letech budeme hledat cesty, jak můžeme být našim zákazníkům blíže. Neustále zahušťujeme svou přítomnost v centrech měst, hledáme příležitosti v menších sídlech a samozřejmě stranou nezůstávají ani důležité dopravní uzly. Chceme být zkrátka všude tam, kde je po nás poptávka. Ta v případě Kozomína rozhodně existovala.“

Kozomínská restaurace se pyšní moderním a hravým interiérem s názvem CUBE, který má připomínat pocity při otevírání krabičky Happy Meal. K vidění jsou tak výrazné žluté prvky, úsměvy a teplé barvy. Zákazníkům je k dispozici celkem 104 míst k sezení. Své oblíbené produkty mohou objednávat přímo na pokladně, na digitálním kiosku nebo přímo od stolu pomocí aplikace McDonald’s. Samozřejmostí je obsluha na místo.

126. restaurace McDonald’s v Česku je otevřena každý den od 6:00 do 24:00 hod., a to včetně McDrive. Tamní McCafé s nabídkou dezertů je v provozu od 7:00 do 20:00 hod., služba rozvozu McDelivery bude spuštěna v průběhu ledna 2025.