Nová expozice v rodném domě Antonína Dvořáka přivítala první návštěvníky ve zkušebním provozu

Rodný dům světově proslulého skladatele Antonína Dvořáka v Nelahozevsi má za sebou první týden zkušebního provozu. Jeho součástí je nová expozice, která návštěvníkům umožňuje vcítit se do jedenáctiletého Dvořáka. Ukazuje také, co formovalo skladatelovy hudební začátky, a přibližuje prostředí, ve kterém strávil své dětství.

Expozice je široké veřejnosti oficiálně otevřena od 28. června, o den dříve celý projekt na tiskové konferenci představili William E. Lobkowicz, hlavní kurátorka a programová manažerka muzea Eleonore Kinsky a ředitelka Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů Dita Baker.

Rodný dům Antonína Dvořáka je nejen národní kulturní památkou, ale už nyní slouží také jako muzeum a kreativní centrum určené pro pořádání mnoha hudebních, komunitních a vzdělávacích programů, koncertů a kreativních dílen určených všem generacím. „Takto důležitá iniciativa světového významu zvýší turistickou atraktivitu regionu a vytvoří nové ekonomické, vzdělávací, kulturní a společenské příležitosti,” řekl William E. Lobkowicz.

Ocenil také, že do projektu vložily velkou důvěru různé státní a nadnárodní instituce, což se odrazilo v podobě grantů od regionálních, českých a evropských poskytovatelů. K financování projektu přispěly grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, grant Středočeského kraje a také evropský grant Národního plánu obnovy. Intenzivním fundraisingem v USA přispěla také nezisková organizace Friends of the Lobkowicz Collections, která získala nemalé prostředky od individuálních dárců a soukromých nadací. Rozpočet celého projektu se pohybuje v hodnotě přes 100 milionů Kč.