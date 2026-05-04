Nová cyklotrasa propojuje Mělnicko s Kokořínskem

Na Mělnicku vznikla nová cyklotrasa, která propojuje oblast kolem Mělníka s okrajem Kokořínska. Trasa začíná u kapličky ve Velkém Borku a vede až ke kostelu v Nebuželích. Díky ní se podařilo spojit už existující úseky a vytvořit souvislou trasu vhodnou pro cyklisty i turisty.

Nově vzniklá trasa, označená číslem 8278, je určená nejen pro cyklisty, ale i pro pěší. Vytváří okruh propojením dalších tras – konkrétně 8171 (Mělnické Podolí – Jelenice), 141 (Liblice – Lhotka) a 8170 (Mlýn Kroužek – Řepínský důl).

Stezka nabízí možnost pohodlného výletu mezi dvěma oblíbenými oblastmi, které lákají na přírodu i klidnější venkovské prostředí. Vede převážně mimo frekventované silnice, což zvyšuje bezpečnost a komfort pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Součástí projektu je také odpočinkové místo pro turisty. Na jeho vznik přispěla Nadace ČEZ částkou sto tisíc korun z programu Stopy a trasy. Finance byly využity například na značení, vybudování odpočívky s lavičkou a odpadkovým košem, úpravu okolního terénu i drobný sakrální objekt.

Projekt má podpořit turistiku v regionu a zároveň nabídnout místním obyvatelům lepší podmínky pro aktivní trávení volného času. Nová trasa tak rozšiřuje možnosti výletů a může do oblasti přilákat více návštěvníků.

