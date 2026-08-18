Nová cyklostezka mezi Tuhaní a Kly vyjde na téměř 60 milionů korun
Mezi Tuhaní a Kly vznikne nový úsek Labské cyklostezky. Středočeský kraj za jeho výstavbu zaplatí téměř 60 milionů korun bez DPH. Zakázku získala společnost STRABAG SIS.
Nový úsek Labské cyklostezky propojí již vybudované části trasy mezi Tuhaní a Kly. Předmětem veřejné zakázky je novostavba cyklostezky společně s rekonstrukcí stávající komunikace v celkové délce 3,69 kilometru. Vyplývá to z údajů zveřejněných v systému E-ZAK Středočeského kraje.
Cyklostezka bude mít v základním uspořádání šířku tři metry. Výjimkou bude komunikace vedoucí ke zdymadlu, která bude dlouhá 825 metrů a široká 3,5 metru. Celá trasa má mít asfaltový povrch.
Trasa doplní Labskou cyklostezku
Cílem projektu je propojit již realizované části Labské cyklostezky a vytvořit souvislejší trasu pro cyklisty v okolí Labe. Nový úsek nabídne asfaltový povrch a základní šířku tři metry, což umožní pohodlnější pohyb cyklistů v obou směrech.
Fotografie je pouze ilustrační.
Zdroj: E-ZAK Středočeského kraje, veřejná zakázka „Labská cyklostezka, úsek Tuhaň – Kly“.