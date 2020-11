Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPMM

„Nízkoprah SPMM – Kontakt“

Znáš náš „Kontakt“? Pokud ne, přijď se podívat, jak to u nás vypadá! Můžeš poznat spoustu nových kamarádů. Přijď si užít společně s námi spoustu zábavy a naučit se nové věci a obohatit tak své dosavadní dovednosti. Naše super parta ti se vším poradí a pomůže. Naše dveře jsou otevřené zejména dětem a mladým lidem od 11 do 26 let z Mělníka a okolí, kteří jsou díky své nepříznivé sociální situaci ohroženi sociálním vyloučením. Děkujeme za rok 2020 a budeme se těšit v příštím roce! Holky z „Kontaktu“.