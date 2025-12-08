Nezaměstnanost na Mělnicku patří k nejvyšším v kraji, nabídky nestačí

Největší problémy s nezaměstnaností a konkurencí o pracovní místa se stále řeší na Mělnicku. Na každou volnou pozici připadá zde téměř šest uchazečů o práci, což je nejvyšší poměr v celém kraji. Pro srovnání, v sousedních okresech Praha-východ a Praha-západ připadá na jedno volné místo pouze jeden uchazeč.
Celková nezaměstnanost ve Středočeském kraji v listopadu klesla na 3,8 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu. Na Mělnicku a Kolínsku zůstává situace nejhorší, s nezaměstnaností 5,5 procenta. „Po ukončení většiny sezonních prací nedošlo k nárůstu nezaměstnanosti, naopak zůstává silná poptávka po pracovní síle napříč hlavními průmyslovými odvětvími,“ uvedla ředitelka krajské pobočky Úřadu práce Martina Beránková.
V listopadu hledalo práci prostřednictvím úřadů práce 38 733 lidí, což je o 98 méně než v říjnu. Z evidence bylo vyřazeno 4 476 uchazečů, a naopak nově se zaregistrovalo 4 379 lidí, tedy o 1 492 méně než v říjnu.
Pro srovnání, loni v listopadu byla nezaměstnanost ve Středočeském kraji nižší, 3,2 procenta, a počet uchazečů činil 32 166. Tehdy bylo k dispozici 48 421 volných pracovních míst.
Na jedno volné pracovní místo připadalo ve Středočeském kraji průměrně 2,7 uchazeče, nejvíce však právě na Mělnicku – 5,9 uchazeče na jednu pozici.
Počet lidí v evidenci zahrnuje i ty, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce – například účastníky rekvalifikačních kurzů, nezaměstnané ženy na mateřské, osoby v pracovní neschopnosti či vězně. Takzvaných dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo ve Středočeském kraji v listopadu 36 127.
