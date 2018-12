Neratovický Společenský dům přivítá špičkové muzikanty

Skutečně výjimečný koncert čeká jistě nejenom neratovické příznivce skvělé muziky. Představí se trojice hudebníků, kteří již zanechali za sebou nepřeberných hudebních počinů. Když se řekne Vladimír Merta mnohým se vybaví písničkář jehož texty mají stále co říct. Již od sedmdesátých let patřil k významným osobnostem českého folku. Stal se tehdy členem sdružení Šafrán, v něm byli mimo jiné J. Hutka, V. Třešňák, V. Veit, D. Voňková, P. Lutka, J. Nos nebo skupina Marsyas. Avšak jeho tvorba přesahovala běžný písničkářský repertoár. Kromě zhudebnění veršů básníka Viktora Dyka vystupoval i na rockových koncertech společně s Mišíkem, Padrůňkem či Janem Hrubým. Coby absolvent FAMU se podílel i na filmové tvorbě, podle jeho scénáře natočil režisér Jaromír Jireš v 80. letech film „Opera ve vinici“ a pro Českou televizi to byl občasník Dírou v kytaře či třídílný cyklus Šedá zóna. Má za sebou celou řadu nahrávek jak sólových, tak i společných s řadou dalších muzikantů. Jeho poslední alba „Domilováno“ (2013) a „Imagena“ (2014) dokazují, že ještě nepatří do starého železa a má stále co říct.

Jan Hrubý, renesanční postava českého rocku a houslista par excellence. To je další z této trojice. V sedmdesátých letech se stal stěžejním členem kapely Etc…, bez jeho houslí si lze těžko představit první dvě dnes již legendární desky Vladimíra Mišíka. Po Mišíkově zákazu působil v Blues Bandu Luboše Andršta, posléze se přidal ke kapele Framus 5 Michala Prokopa a výrazně ovlivnil kultovní album „Kolej Yesterday“. Dále také spolupracoval s Dagmar Andrtovou-Voňkovou, či s dalšími muzikanty jako skupiny Jazz Q, Marsyas, C&K Vocal, Country Beat J. Brabce a také s Janem Spáleným či Hanou Hegerovou. V poslední době společně s Lubošem Andrštem tvoří pevný základ obnovených Framus 5 Michala Prokopa.

A konečně třetí a nejmladší člen tohoto skvělého tria. Ondřej Fencl je vyhledávaný muzikant, jehož aktivity jsou velmi rozmanité. Klavírista, kytarista, zpěvák a hudební publicista je přes dvacet let frontmanem folk-rockového Hromosvodu, se kterou nedávno oslavil dvacetileté výročí. Avšak je i kapelník, klávesista a manažer 5P Luboše Pospíšila a také textař (Lenka Dusilová, Olympic, L. Pospíšil. Či působí coby vedoucí několika revivalvých kapel jako například Beatles, Lucie či Uširváč. Zvláště písně nesmrtelných liverpoolských „Brouků“ prezentuje ze všech etap jejich existence. V rozhovoru pro Rockový svět o tomto triu mimo jiné řekl: „S Mertou a Hrubým je každý koncert originál, pokaždé se dostaneme někam jinam, improvizace se rozbíhají a sbíhají… tahle spolupráce je opravdu zážitek a něco dočista jiného než všechny ostatní angažmá. Krásně jsme si sedli – s Vláďou i s Honzou. Já jsem tam takový usměrňovač, aby se z toho nestalo jen bohapusté hudební šílení na pozadí Vláďových kultovních písniček. Těžko se to popisuje slovy, to musíte slyšet,“

A právě to uslyší i ti, kteří zavítají v úterý 4. prosince do neratovického Společenského domu, kde to tito skvělí muzikanti od 20 hodin rozjedou.

