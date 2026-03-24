Neratovice spustily sdílená kola, končí levné jízdné v MHD
Město Neratovice na přelomu měsíce zavedlo nový systém sdílených kol, který má obyvatelům usnadnit krátké přesuny po městě. Kola jsou rozmístěna na zhruba sedmnácti stanovištích a lidé je mohou využít zdarma po dobu prvních 15 minut. Podle vedení města si služba rychle našla své uživatele a zájem o ni roste.
Do ulic vyjely desítky klasických jízdních kol bez elektrického pohonu. Systém funguje prostřednictvím mobilní aplikace, kde si uživatelé kolo jednoduše odemknou a po jízdě ho vrátí na jedno z určených míst. Krátké jízdy mají být alternativou k automobilové dopravě a zároveň doplnit městskou mobilitu.
Zavedení sdílených kol však doprovází i změna v městské hromadné dopravě. Od 1. dubna končí zvýhodněné jízdné za 10 korun, které město dosud dotovalo. Radnice tím reaguje mimo jiné na finanční náročnost tohoto opatření a hledá efektivnější způsoby podpory dopravy po městě.
Nový systém sdílených kol je zatím zaveden jako pilotní projekt na jednu sezonu. Po jejím skončení město vyhodnotí jeho využití i přínos a rozhodne o případném pokračování v dalších letech.