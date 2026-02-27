Neratovice spouštějí sdílená kola. Projekt startuje už v březnu

Na Mělnicku se vůbec poprvé objeví sdílená kola. Neratovice plánují spustit zkušební provoz už v březnu a po jedné sezoně vyhodnotí, zda má služba ve městě dlouhodobý potenciál.
Radnice zatím nezveřejnila přesná místa stanovišť ani ceník. Tyto informace chce představit na začátku měsíce, kdy projekt oficiálně odstartuje. Podle dostupných údajů by mělo být ve městě zhruba osmnáct stanovišť a přibližně padesát jízdních kol.
Provoz zajistí společnost Nextbike, která už systém sdílených kol provozuje v řadě středočeských měst. Kola si uživatelé půjčují prostřednictvím mobilní aplikace. Ve většině měst bývá prvních patnáct minut jízdy zdarma, poté se platí podle místního tarifu.
Ceny se napříč regionem liší. Například v Kolín zaplatí cyklisté 25 korun za každou další půlhodinu, zatímco v Kladno vyjde minuta jízdy na 1,50 koruny. Rozdílné je i měsíční předplatné – v Kolíně stojí 189 korun, na Kladně 299 korun.
Zastupitelé při projednávání projektu řešili také otázku, zda jsou sdílená kola ve městě vůbec potřeba. Neratovice mají totiž dlouhou cyklistickou tradici – zejména v době největšího rozmachu podniku Spolana jezdila do práce na kole velká část zaměstnanců a bicykl býval běžnou součástí téměř každé domácnosti.
Zkušební sezona tak ukáže, zda si sdílená kola najdou své místo i ve městě, kde má cyklistika silné kořeny