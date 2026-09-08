Neratovice připravují mobilní kluziště. Za bruslení si lidé zaplatí
Neratovice čeká během letošní zimy náhrada za uzavřený zimní stadion. U Duhového hřiště má vzniknout mobilní ledová plocha, kterou bude město provozovat prostřednictvím soukromé společnosti. Bruslaři se přitom musí připravit na placený vstup.
Podle uzavřené smlouvy vyjde pronájem kluziště město na 1,415 milionu korun za sezonu. K tomu je potřeba připočítat náklady na elektřinu a vodu. Celkové výdaje tak mohou dosáhnout přibližně 1,9 milionu korun.
Ledová plocha bude mít 540 metrů čtverečních
Mobilní kluziště má mít rozměry 30 × 18 metrů. Součástí areálu bude také půjčovna bruslí, zázemí pro návštěvníky, drobné občerstvení, osvětlení a technika pro pravidelnou úpravu ledu. Pro bezpečný pohyb mimo samotnou ledovou plochu budou instalovány gumové podložky.
Provoz má podle smlouvy trvat od 1. listopadu 2026 do 10. března 2027. Skutečný začátek sezony však ovlivní počasí. Provozovatel upozorňuje, že listopadový start je vzhledem k běžným klimatickým podmínkám poměrně brzký a při vyšších teplotách může dojít k jeho posunutí.
Ve všední dny bude veřejnost moci bruslit od 14:30 do 19:00. O víkendech se má kluziště otevřít už v 9:00 a provoz potrvá do 19:00.
Dopolední hodiny ve školních dnech budou vyhrazeny místním školám. Základní a mateřské školy a gymnázium budou moci led využívat od 8:00 do 14:00 zdarma.
Část odpoledního času bude patřit také mladým hokejistům. Třikrát týdně bude mezi 16. a 18. hodinou led vyhrazen pro mládežnický hokej. Hodinový pronájem plochy má stát 1 000 korun.
Vstupné bude maximálně 80 korun
Veřejné bruslení nebude v Neratovicích zdarma. Provozovatel může za celodenní vstup účtovat nejvýše 80 korun na osobu. Děti s výškou do 125 centimetrů mají mít vstup zdarma.
Dalších maximálně 80 korun bude stát zapůjčení bruslí. Pro školy a školky je stanovena nižší cena, nejvýše 40 korun. Zapůjčení helmy má být pro děti zdarma.
Původní nabídka provozovatele počítala s ještě vyšším vstupným. Firma navrhovala 100 korun za osobu vyšší než 125 centimetrů. Město nakonec maximální cenu ve smlouvě snížilo na 80 korun.
Peníze vybrané na vstupném, půjčovném nebo dalších službách však podle smlouvy zůstanou provozovateli.
Město zaplatí téměř dva miliony
Samotný pronájem mobilního kluziště představuje 1 415 500 korun za sezonu. Výdaje tím ale nekončí. Neratovice budou samostatně hradit také spotřebu vody a elektřiny.
Podle odhadu dodavatele mohou tyto náklady činit zhruba 120 tisíc korun měsíčně. Konečná částka se bude odvíjet především od počasí a intenzity provozu. Za celou sezonu by tak energie a voda mohly stát přibližně dalších 500 tisíc korun.
Celkové náklady města se proto mohou pohybovat okolo 1,9 milionu korun.
Město navíc zajistí mobilní toalety včetně servisu a odvozu a také nádoby na odpad. Provozovatel naopak zajistí například online rezervační systém.
Kluziště má překlenout období do nového stadionu
Mobilní ledová plocha má Neratovicím sloužit jako dočasné řešení. Město připravuje nový zimní stadion, jehož výstavba by podle současných plánů mohla být dokončena do konce roku 2028. Odhadované náklady na nový stadion jsou kolem 300 milionů korun.
Zastupitelé zároveň schválili podporu pro hokejový klub HC Buldoci Neratovice. Město mu poskytne 400 tisíc korun na náklady spojené s využíváním ledových ploch v jiných městech během období, kdy Neratovice vlastní stadion nemají.
Zakázku na mobilní kluziště město zadalo společnosti MR Kluziště. Rada města přitom schválila výjimku z běžného postupu pro veřejné zakázky malého rozsahu. Podle vedení města byl důvodem především časový tlak spojený s plánovaným zahájením zimní sezony.
Město následně oslovilo pět potenciálních dodavatelů a obdrželo čtyři nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější a nejlépe odpovídající požadavkům Neratovic byla vybrána právě společnost MR Kluziště.